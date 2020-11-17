Опасных для посевов низких температур в ближайшее время не ожидается - Белгидромет

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17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Низких температур, опасных для посевов озимых, в ближайшее время не ожидается, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
"После прекращения активной вегетации озимых культур подразделения Белгидромета провели маршрутное обследование. Озимые зерновые и рапс на основных массивах находятся в хорошем состоянии. Кущение (оптимальная фаза для перезимовки) отмечено на больших площадях, чем в прошлом году", - рассказали в Белгидромете.
По словам агрометеорологов, сейчас озимые культуры проходят важный этап подготовки к зимовке. Протекают сложные физиологические процессы, которые определяют степень закалки растений.-0-