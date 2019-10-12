Определен генподрядчик строительства цеха смывки и покраски на новом авиаремонтном заводе

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров №691 от 10 октября 2019 года определена генеральная подрядная организация для строительства комплекса по смывке и покраске наружной поверхности воздушных судов и их техническому обслуживанию на авиаремонтном заводе, расположенном на территории Национального аэропорта Минск. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом портале , сообщает БЕЛТА.

Генподрядной организацией по строительству этого объекта определено ОАО "Гроднопромстрой".

Ранее в интервью БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сообщал, что цех смывки и покраски на новом авиаремонтном заводе должны ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. Это позволит заводу привлечь дополнительные заказы, обеспечит приток валюты в страну и повысит конкурентоспособность предприятия.

ОАО "Гроднопромстрой" является правопреемником арендной строительно-монтажной фирмы "Гроднопромстрой", преобразованной из одноименного производственно-монтажного объединения. За годы работы ОАО накоплен опыт строительства объектов разного назначения: промышленного, жилищного, социально-бытового, медицинского, пищевого.-0-