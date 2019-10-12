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12 октября 2019, 11:56

Определен генподрядчик строительства цеха смывки и покраски на новом авиаремонтном заводе

Фото из архива
Фото из архива

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров №691 от 10 октября 2019 года определена генеральная подрядная организация для строительства комплекса по смывке и покраске наружной поверхности воздушных судов и их техническому обслуживанию на авиаремонтном заводе, расположенном на территории Национального аэропорта Минск. Документ сегодня официально опубликован на Национальном правовом портале, сообщает БЕЛТА.

Генподрядной организацией по строительству этого объекта определено ОАО "Гроднопромстрой".

Ранее в интервью БЕЛТА министр транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко сообщал, что цех смывки и покраски на новом авиаремонтном заводе должны ввести в эксплуатацию к концу 2020 года. Это позволит заводу привлечь дополнительные заказы, обеспечит приток валюты в страну и повысит конкурентоспособность предприятия.

ОАО "Гроднопромстрой" является правопреемником арендной строительно-монтажной фирмы "Гроднопромстрой", преобразованной из одноименного производственно-монтажного объединения. За годы работы ОАО накоплен опыт строительства объектов разного назначения: промышленного, жилищного, социально-бытового, медицинского, пищевого.-0-

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