Определен перечень домов для строительства в 2021 году по льготным кредитам

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство архитектуры и строительства определило перечни многоквартирных и индивидуальных жилых домов (включая объекты инженерной и транспортной инфраструктуры), строительство и финансирование которых в 2021 году будет проводиться с использованием льготных кредитных ресурсов. Это предусмотрено постановлениями Минстройархитектуры от 22 февраля 2021 года №9, №10 и №11, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Постановлением №11 установлены перечни таких домов в Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской и Могилевской областях. В этих регионах также утверждены перечни жилых домов, строительство и финансирование которых в 2021 году запланировано в сельскохозяйственных организациях с использованием льготных кредитных ресурсов. Постановлением №9 установлены соответствующие перечни домов в Минской области, №10 - в Минске.

В перечнях указаны наименование и место расположения объектов, а также объем льготных кредитных ресурсов.

Постановление №10 вступило в силу сегодня, №9 и №11 - с 12 марта.-0-