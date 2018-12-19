Определен порядок проведения аукционов по продаже акций на БУТБ

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Порядок подготовки и проведения аукционов по продаже принадлежащих государству акций открытых акционерных обществ в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи определен постановлением Совета Министров от 17 декабря 2018 года №909, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале , сообщает БЕЛТА.

Согласно постановлению, организацией аукционов по продаже акций ОАО в торговой системе биржи занимается орган приватизации, который определяет в соответствии с законодательством начальную цену продажи акций, стартовую цену одной акции и пакета акций, размер шага цены одной акции и пакета акций. Он также устанавливает дату проведения аукциона, размер задатка (не более 10% от начальной цены продажи акций), устанавливает дату окончания приема биржей заявок на участие в аукционе. Среди функций органа по приватизации определено создание комиссии по проведению аукциона. Информационное сообщение о проведении аукциона должно быть опубликовано не менее чем за 30 дней до дня его проведения.

Продажа принадлежащих государству акций осуществляется в соответствии с локальными нормативными правовыми актами биржи, регулирующими порядок продажи принадлежащих государству акций на бирже.

Участники аукциона вправе заключать сделки от своего имени и за свой счет или от своего имени и за счет только одного клиента, или от своего имени и в интересах только одного клиента, действуя в качестве доверительного управляющего. При подаче заявки на участие в аукционе указывается лицо, за счет которого или в интересах которого планируется заключение сделок. Шаг цены при продаже акций устанавливается в размере 5-10% от начальной цены. Стартовая цена акций (одной акции) устанавливается как сумма начальной цены акций (одной акции) и шага цены.

Оплата акций производится не позднее 30 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах торгов в режиме аукциона или протокола о результатах торгов, если иное не указано в решении о приватизации.

Положением о порядке проведения аукционов по продаже акций открытых акционерных обществ в торговой системе ОАО "Белорусская валютно-фондовая биржа" дополнено постановление Совета Министров от 31 декабря 2010 года №1929 "О мерах по реализации Закона Республики Беларусь "О внесении изменений и дополнений в некоторые законы Республики Беларусь и признании утратившими силу некоторых законодательных актов Республики Беларусь и их отдельных положений по вопросам приватизации государственного имущества".

Постановление правительства от 17 декабря 2018 года №909 вступает в силу после официального опубликования.-0-