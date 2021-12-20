Определены мероприятия по развитию национальной инновационной системы до 2025 года

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 15 декабря 2021 года №722 определен комплекс мероприятий по развитию национальной инновационной системы на 2021-2025 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Комплекс направлен на господдержку инновационной деятельности в соответствии с приоритетными направлениями научной, научно-технической и инновационной деятельности, развитие изобретательства, рационализаторства и инженерно-технического творчества, развитие инфраструктуры в сферах научной, научно-технической и инновационной деятельности, вовлечение талантливой молодежи в научно-инновационную сферу, повышение роли и престижа ученых, разработчиков, изобретателей, рационализаторов, предпринимателей-инноваторов и др.

Всего в перечне 107 мероприятий, среди них развитие Национального детского технопарка и сети центров технического творчества детей и молодежи, укрепление их материально-технической и кадровой базы, развитие сети отраслевых лабораторий и центров коллективного пользования оборудованием, Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" в качестве площадки для организации инновационных производств, создание и организация деятельности ассоциации субъектов инновационной инфраструктуры и предпринимательства. Также в числе мероприятий формирование системы правового регулирования, направленной на обеспечение перехода к цифровой трансформации национальной экономики, а также нормативной правовой базы в области кластерного развития экономики, развитие межгосударственного научно-технического и инновационного сотрудничества в рамках Союзного государства, СНГ и ЕАЭС, создание республиканского портала научно-технической информации и др.

Правовой акт принят в соответствии с указом главы государства от 15 сентября 2021 года №348 "О Государственной программе инновационного развития Республики Беларусь на 2021-2025 годы".-0-