22 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси определены основные направления программы "Качество 2021-2025", документ утвержден на уровне правительства, сообщил сегодня журналистам председатель Госстандарта Валентин Татарицкий, передает корреспондент БЕЛТА.

"Тема качества в нашей стране в приоритете. Мы разработали программу "Качество 2021-2025", которая стала логичным продолжением работы в предыдущей пятилетке, когда был разработан и реализовывался комплекс мер по внедрению в производство современных методик менеджмента. Новая программа интегрирована с проектом программы социально-экономического развития страны на предстоящую пятилетку", - сообщил Валентин Татарицкий.

По его словам, программа "Качество 2021-2025" предусматривает четыре блока. Это техническое нормирование, стандартизация, метрология, оценка соответствия и аккредитация; компетентность в области качества и эффективного менеджмента; мотивация, стимулирование и пропаганда идей качества и делового совершенства; повышение качества в отраслях.

Приоритетом в разработке госстандартов будут передовые международные и региональные требования. Продолжится актуализация действующего в стране фонда стандартов.

Для обеспечения единства измерений при производстве продукции, выполнении работ и оказании услуг требуется внедрение в организациях практики метрологического аудита, а также развитие метрологических служб в органах госуправления или подведомственных организациях.

Предусматриваются мероприятия по расширению экспортных возможностей отечественных предприятий с учетом использования потенциала соглашений с международными организациями в области аккредитации. Планируется участие в реализации цифровой инициативы в сфере технического регулирования ЕАЭС, переход на электронные формы документов в сфере оценки соответствия, аккредитации, обеспечения единства измерений.

Предполагается, что показатели качества продукции и современные инструменты для их обеспечения будут включены в комплексные программы развития отраслей и далее найдут отражение в бизнес-планах предприятий.

"Это даст хороший задел на следующую пятилетку и позволит вывести предприятия на новый уровень для выпуска качественной и конкурентоспособной продукции", - считает Валентин Татарицкий.-0-