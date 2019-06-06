Определены победители полуфинала международного конкурса "Евразийские цифровые платформы" в Беларуси

6 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены победители полуфинала международного конкурса инновационных проектов "Евразийские цифровые платформы" в Беларуси, который прошел сегодня во время Белорусской агропромышленной недели - 2019, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Победителями стали "Кешью" (SaaS-платформа для мобильных платежей), Ovi-bovi (цифровая система слежения за активностью и руминацией коров) и "Универсальный платежный агрегатор для онлайн-торговли в ЕАЭС".

От Беларуси в конкурсе участвовали 26 инновационных проектов (9 проектов - по отрасли "Промышленность", 10 - "Сельское хозяйство", 7 - "Торговля"). Их заявки рассматривало и оценивало жюри из нескольких десятков экспертов по вопросам цифровой экономики из пяти государств Евразийского экономического союза. По итогам в полуфинал вышли 10 проектов, получивших наивысшие оценки (3 проекта - по отрасли "Промышленность", 3 - "Сельское хозяйство", 4 - "Торговля").

Победители полуфинала смогут принять участие в финале конкурса, который состоится в конце сентября на ежегодном форуме "Евразийская неделя - 2019" в Бишкеке (Кыргызстан). По результатам финала жюри выберет трех победителей конкурса в 2019 году. Еще двум проектам будет присуждена победа в категории "Симпатии ЕЭК".

Все победители конкурса будут награждены в рамках торжественных мероприятий форума "Евразийская неделя". Они получат возможность представить свой проект на соответствующих отраслевых мероприятиях деловой программы "Евразийской недели".

Кроме того, данные проекты будут представлены потенциальным инвесторам, акселераторам, венчурным фондам и представителям государственных учреждений. Для них планируется предоставить льготные условия участия в акселерационных программах от партнеров конкурса, а также организовать встречи с представителями различных департаментов Евразийской экономической комиссии для обсуждения возможных направлений сотрудничества.-0-

Фото организаторов конкурса