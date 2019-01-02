Определены показатели для оценки эффективности работы правительства и госорганов в 2019 году

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ключевые показатели эффективности работы на 2019 год утверждены постановлением Совета Министров от 29 декабря 2018 года №989, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В частности, установлены ключевые показатели эффективности работы правительства на 2019 год. Среди них: ВВП - 104% к 2018 году, экспорт товаров и услуг - 105,4%, реальные располагаемые денежные доходы населения - 103,4%, прямые иностранные инвестиции на чистой основе - $1,6 млрд. Задача в нынешнем году для Нацбанка и правительства - инфляция не более 5%.

Установлены также ключевые показатели эффективности работы руководителей республиканских органов госуправления, а также облисполкомов и Минского горисполкома.

Облисполкомам и Минскому горисполкому рекомендуют также установить для руководителей райисполкомов, горисполкомов, администраций районов Минска поквартальные значения ключевых показателей эффективности работы на 2019 год. В качестве таких показателей определены экспорт товаров, экспорт услуг, прямые иностранные инвестиции на чистой основе.

Кроме того, определен ряд мер для достижения ключевых показателей. Так, заинтересованным госорганам поручено принять меры по устранению барьеров, изъятий и ограничений во взаимной торговле в ЕАЭС и Союзном государстве, активнее задействовать механизмы дорожных карт ЕАЭС с усилением взаимодействия российско-белорусских рабочих групп по основным направлениям торгово-экономического сотрудничества.

Минэкономики вместе с другими госорганами и бизнесом нужно разработать и внести в Совмин до 1 апреля дорожную карту по реализации первого этапа стратегии развития малого и среднего предпринимательства "Беларусь - страна успешного предпринимательства", а до 1 июня - концепцию совершенствования системы поддержки малого и среднего предпринимательства.

Облисполкомам и Минскому горисполкому нужно до 15 января утвердить планы развития областей и Минска на 2019 год. Их разработают с учетом положений Целей устойчивого развития.-0-