Определены предприятия, которые перечислят в 2018 году в фонд нацразвития часть прибыли

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров от 5 декабря 2018 года №869 определен перечень высокорентабельных организаций, которые перечислят в республиканский бюджет в государственный целевой бюджетный фонд национального развития часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2018 года, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

В этот перечень вошли 30 организаций. Среди них открытые акционерные общества "БелАЗ" - управляющая компания холдинга "БелАЗ-Холдинг", "Гомельтранснефть Дружба", "Белорусская универсальная товарная биржа", "Минский завод колесных тягачей", "Минский завод игристых вин", республиканские унитарные производственные предприятия "Гранит", "Белмедпрепараты", республиканское унитарное предприятие по аэронавигационному обслуживанию воздушного движения "Белаэронавигация", коммунальное унитарное предприятие "Минский городской центр инжиниринговых услуг".

Высокорентабельные организации не позднее 29 декабря 2018 года перечислят часть прибыли (дохода) по результатам работы за первое полугодие 2018 года сверх части прибыли, исчисленной и перечисленной в бюджет по указу №637 "О порядке исчисления в бюджет части прибыли государственных унитарных предприятий, государственных объединений, являющихся коммерческими организациями, а также доходов от находящихся в республиканской и коммунальной собственности акций (долей в уставных фондах) хозяйственных обществ и об образовании государственного целевого бюджетного фонда национального развития".

Документ вступает в силу после его официального опубликования.​-0-