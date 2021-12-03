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Экономика
03 декабря 2021, 16:52

Определены требования к должностным лицам и владельцам операторов сервисов онлайн-заимствования

Фото из архива
Фото из архива

3 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Национальный банк определил требования к квалификации и деловой репутации должностных лиц операторов сервисов онлайн-заимствования, а также к деловой репутации их владельцев. Соответствующее решение принято постановлением правления Нацбанка от 19 ноября 2021 года №347, основные положения которого вступают в силу после официального опубликования, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей регулятора.

Постановлением установлены требования к деловой репутации и квалификации руководителя оператора сервиса онлайн-заимствования, его заместителя, ответственного за выполнение правил внутреннего контроля в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования оружия массового поражения, а также ответственного должностного лица в указанной сфере. Также обозначены требования к деловой репутации учредителей (участников), собственника имущества, бенефициарных и иных владельцев оператора сервиса онлайн-заимствования.

Кроме того, постановлением определены порядок формирования и ведения реестра операторов сервисов онлайн-заимствования, включения коммерческих организаций в реестр, внесения изменений в реестр и исключения из него.

"Меры, предусмотренные постановлением, будут способствовать формированию более прозрачного и конкурентного сегмента финансового рынка, повышению эффективности управления рисками операторов сервисов онлайн-заимствования, а также качества их услуг", - подчеркнули в Нацбанке.-0-

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