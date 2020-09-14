Определены участники конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены претенденты на звание лауреата конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества 2020 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В список участников конкурса вошли 38 организаций, представляющих различные отрасли экономики. В их числе ОАО "Керамин", совместное ООО "ПП ПОЛЕСЬЕ", белорусско-германское СП "Санта Бремор", ОАО "Витебская бройлерная птицефабрика", ОАО "Волковысский мясокомбинат", ОАО "Минск Кристалл" - управляющая компания холдинга "Минск Кристалл Групп", ОАО "Гомсельмаш", ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов", ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга, совместное ЗАО "БЕЛДЖИ", РУП "Национальный аэропорт Минск" и другие.

Наиболее острая борьба за звание лауреата в 2020 году ожидается по направлению "производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции". В числе участников конкурса 23 организации являются лауреатами предыдущих лет.

"Модель, по которой проводится конкурс на соискание премии, учитывает тенденции современного менеджмента, гармонизирована с критериями премии Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг и модели совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM). Это позволяет экспертам более детально оценить уровень работ по качеству в организациях, а предприятиям-участникам строить свой подход в области менеджмента качества на принципах, применяемых их зарубежными партнерами", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время эксперты рассматривают представленные организациями документы, после чего планируется посещение претендентов для оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.

Имена организаций, признанные лучшими в области качества, будут объявлены в конце года. Лауреатам будут вручены дипломы и символы премии, а также предоставлено право использования в маркировке продукции документации и изображения эмблемы премии в рекламных материалах.-0-