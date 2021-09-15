Определены участники конкурса на соискание премии правительства за достижения в области качества

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определены претенденты на соискание премии правительства за достижения в области качества 2021 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

В список участников конкурса вошло 32 организации, представляющие различные отрасли экономики. В их числе ОАО "БЕЛАЗ" - управляющая компания холдинга "БЕЛАЗ-Холдинг", учреждение МЧС "Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций", ОАО "Савушкин продукт", ОАО "МАПИД", ОАО "Мозырский нефтеперерабатывающий завод", ОАО "Управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", ОАО "Витебские ковры", РУП электросвязи "Белтелеком" и другие.

Наиболее острая борьба за звание лауреата в 2021 году ожидается в таких направлениях, как производство продовольственной и сельскохозяйственной продукции, оказание услуг и выполнение работ. В числе участников конкурса 16 организаций, которые являются лауреатами предыдущих лет.

"Модель, по которой проводится конкурс на соискание премии, гармонизирована с премией Содружества Независимых Государств за достижения в области качества продукции и услуг, а также мировыми тенденциями в области системного менеджмента. Это позволяет экспертам более детально оценить уровень работ по качеству в организациях, а предприятиям-участникам строить свой подход в области менеджмента качества на принципах, применяемых их зарубежными партнерами", - пояснили в пресс-службе.

В настоящее время эксперты рассматривают представленные организациями документы, после чего планируется посещение претендентов для оценки фактического состояния работ по качеству непосредственно на местах.

Организации, признанные лучшими в области качества, будут объявлены в конце года. Лауреатам будут вручены дипломы и символы премии, а также предоставлено право использования в маркировке продукции, документации и в рекламных материалах изображения эмблемы премии. Кроме этого, перечень победителей будет размещен на сайте Госстандарта, опубликован в научно-практическом журнале "Стандартизация" и включен в издаваемый ежегодно иллюстрированный каталог лауреатов конкурса.-0-