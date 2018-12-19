Опубликован проект закона о республиканском бюджете на 2019 год

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство финансов опубликовало на своем сайте проект закона "О республиканском бюджете на 2019 год", сообщает БЕЛТА.

Согласно документу предлагается утвердить республиканский бюджет на 2019 год по расходам в сумме Br21,98 млрд исходя из прогнозируемого объема доходов в сумме Br23,682 млрд. Профицит бюджета ожидается в размере Br1,7 млрд.

Также предлагается утвердить в 2019 году нормативы отчислений от налога на добавленную стоимость, получаемого на территории Беларуси, в доходы консолидированного бюджета Брестской области - 4,53%, Витебской - 3,86%, Гомельской - 4,63%, Гродненской - 3,41%, Минской - 4,67%, Могилевской - 3,46%, в доходы республиканского бюджета - в размере 75,44%.

В 2019 году планируется передать из республиканского бюджета в бюджет государственного внебюджетного фонда социальной защиты населения Беларуси субвенции в сумме Br1,289 млрд, в том числе на финансирование расходов на выплату государственных пособий семьям, воспитывающим детей, пенсий госслужащим, пенсий за особые заслуги перед республикой, пенсий военнослужащим срочной военной службы и членам их семей, социальных пенсий, отдельных видов доплат в сумме Br845,9 млн, а также на финансирование расходов на выплату трудовых пенсий и пособий, не указанных выше, - Br410 млн.

Проектом закона предлагается установить, что в 2019 году республиканский дорожный фонд формируется в сумме Br560,5 млн. Средства, поступающие от взимания госпошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении, направляются на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонт республиканских автодорог, погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, выданным на строительство второй кольцевой автомобильной дороги вокруг Минска, а также передаются из республиканского дорожного фонда в консолидированные бюджеты областей и Минска в виде субвенций.

Документом также предлагается утвердить на следующий год лимит внутреннего государственного долга Беларуси в размере Br10 млрд; лимит внутреннего долга, гарантированного Беларусью, в размере Br3,1 млрд; лимит внешнего госдолга Беларуси в размере $21 млрд; лимит внешнего долга, гарантированного Беларусью, в размере $3 млрд.-0-