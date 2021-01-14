Опубликована стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года

14 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия опубликовала стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Документ размещен на правовом портале Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года утверждены 11 декабря 2020 года решением Высшего Евразийского экономического совета. Они содержат 330 мер и механизмов по развитию сотрудничества на пространстве ЕАЭС. Документ стал своеобразной дорожной картой развития интеграции. В нем определены механизмы сотрудничества в экономике, образовании, науке, туризме, спорте и здравоохранении.
В I квартале 2021 года Коллегия ЕЭК планирует представить Совету комиссии для утверждения план мероприятий по реализации стратегии-2025. Чтобы ее реализовать, понадобится заключить 13 международных договоров, принять более 60 нормативных правовых актов, а также внести около 25 изменений и дополнений в Договор о ЕАЭС и национальные законодательства.-0-