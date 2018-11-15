Опыт Беларуси в области аккредитации является одним из самых успешных в ЕАЭС - Назаренко

15 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт Беларуси в области аккредитации - один из самых успешных среди стран Евразийского экономического союза. Такое мнение высказал сегодня журналистам член Коллегии (министр) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Виктор Назаренко, под председательством которого 15-16 ноября в Минске проходит первое заседание Совета руководителей органов по аккредитации стран ЕАЭС, передает корреспондент БЕЛТА.

Минск в качестве площадки для проведения первого заседания совета выбран неслучайно, отметил Виктор Назаренко: "Опыт Беларуси в области аккредитации - один из самых успешных. Кроме того, белорусская система аккредитации подтвердила свою состоятельность - были подписаны соглашения с Международным форумом по аккредитации органов по сертификации, Международным сотрудничеством по аккредитации лабораторий. Беларусь для этого проделала большую работу, и стране есть что показать коллегам из других стран".

Говоря о сегодняшнем заседании и о деятельности совета в целом, член Коллегии ЕЭК подчеркнул: "Главы государств Евразийского экономического союза очень рассчитывают на этот совет. Поэтому мы надеемся, что с его появлением эффективность деятельности в области аккредитации будет значительно выше, и мы все вместе сможем навести порядок в сфере оценки соответствия, которая должна быть достаточно прозрачной".

"Что же касается повестки дня, то мы обсудим широкий круг вопросов. Один из блоков, в частности, касается сферы аккредитации, - добавил Виктор Назаренко. - Для стран очень важно выстроить прозрачную эффективную систему оценки соответствия, чтобы мы все были уверены: если безопасность продукции подтверждена протоколом испытаний или сертификатом, декларацией, то это гарантия того, что данная продукция безопасна. Мы сегодня имеем много претензий со стороны органов управления, потребителей, бизнеса, что эту задачу пока не решили. У нас остается очень много узких мест, которые связаны с необоснованной выдачей документов, появлением на рынке недобросовестных органов по сертификации, лабораторий, которые не проводят в нужном объеме необходимых испытаний. Поэтому перед Советом руководителей органов по аккредитации стоит задача отработать пути взаимодействия, найти инструменты, подходы для того, чтобы все работали в правовом поле. Необходимо организовать работу по сравнительной оценке наших национальных систем аккредитации, потому как нам важно, чтобы все работали по одинаковым правилам".

Член Коллегии ЕЭК поздравил представителя Армении - временно исполняющую обязанности директора государственной некоммерческой организации "Национальный орган по аккредитации" Армении, члена Совета руководителей Анну Мелконян с тем, что в 2019 году Армения возглавит работу Совета руководителей органов по аккредитации стран ЕАЭС. При этом Виктор Назаренко отметил, что предстоящий год будет непростым - перед советом стоят очень серьезные задачи.

Совет руководителей органов по аккредитации стран ЕАЭС создан в соответствии с решением Высшего Евразийского экономического совета от 14 мая 2018 года как вспомогательный орган с целью развития аккредитации при реализации договора о ЕАЭС. Первое заседание совета проходит в Минске 15-16 ноября. В дальнейшем совет будет собираться не реже двух раз в год.-0-