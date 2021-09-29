Опыт Республики Корея позволит вовлечь бизнес-сообщество Беларуси в формирование смарт-индустрии

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Опыт Республики Корея позволит вовлечь бизнес-сообщество Беларуси в процесс подготовки и принятия управленческих решений в области цифровой трансформации реального сектора и формирования отечественной смарт-индустрии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства экономики.

На площадке Минэкономики в формате видеоконференции прошло совещание с представителями Корейского института развития (KDI) по запуску третьего этапа проектной деятельности в рамках программы обмена знаниями (Knowledge Sharing Program - KSP) на 2021-2022 годы "Цифровая трансформация экономики Беларуси: внедрение лучших практик сотрудничества бизнеса и государства в цифровой трансформации промышленного сектора".

В рамках проекта предусматривается изучение сложившейся практики взаимодействия государства и бизнеса Беларуси по вопросам цифрового развития национальной экономики и подготовка рекомендаций по ее совершенствованию с учетом корейского опыта. Планируется, что рекомендации корейской стороны позволят создать механизм вовлечения бизнес-сообщества Беларуси в процесс подготовки и принятия управленческих решений для развертывания масштабной цифровой трансформации реального сектора и формирования отечественной смарт-индустрии.

Представители Республики Корея констатировали положительную динамику сотрудничества с Минэкономики по двум предыдущим проектам KSP, успешно реализованным совместными усилиями в 2018-2021 годах.

От белорусской стороны выступил начальник управления экономики инновационной деятельности Минэкономики Дмитрий Крупский. Он высказал основную идею нового проекта KSP и ожидания Минэкономики от очередного этапа сотрудничества по программе обмена знаниями с Республикой Корея. Акцент был сделан на привлечении к участию в проекте широкого круга заинтересованных из числа бизнес-ассоциаций и союзов организаций реального сектора, профильных и отраслевых государственных органов и организаций, экспертов в области цифровой экономики и смарт-индустрии. Белорусская сторона наметила детально изучить существующие в Республике Корея формы, способы и примеры государственно-частного взаимодействия (партнерства) в области цифрового развития промышленного сектора.

Стороны после обсуждения пришли к единому мнению в вопросе установления графика мероприятий по проекту KSP на 2021-2022 годы, а также в отношении необходимости подобрать профессиональную команду исследователей от Корейского института развития и национальных экспертов высокого уровня от Беларуси для успешной реализации проекта.

Встреча стала точкой отсчета проектной активности между Минэкономики и Корейским институтом развития на новом этапе сотрудничества по программе обмена знаниями. Согласно договоренности по графику мероприятий стартовый семинар проекта KSP на 2021-2022 годы запланирован на ноябрь текущего года.-0-