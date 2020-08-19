Орда: любая приостановка работы предприятия - экономические потери

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Любая приостановка работы предприятия - экономические потери. Такое мнение журналистам высказал председатель Федерации профсоюзов Беларуси Михаил Орда, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Любая приостановка работы - это экономические потери. В этой ситуации для нас, как для представителей трудовых коллективов, самое важное - своевременная выплата заработной платы. Если предприятие не работает, то оно не выпускает продукцию, а значит, не зарабатывает. К тому же можно потерять рынки, которые завоевывались таким трудом. Стоит отдавать себе отчет, что сейчас большинство людей живет на зарплату, а нет зарплаты - не на что сходить в магазин, оплатить коммунальные услуги. Мы убеждены: предприятия должны работать. Даже если трудящиеся хотят выразить свою позицию, одно другому не мешает", - сказал Михаил Орда.

Профсоюзы всегда выступают за диалог. "Единственный верный путь решения любых вопросов - стол переговоров. Мы инициировали площадки прямого диалога на предприятиях. Они уже начали работать. Мы туда пригласили и нанимателей, и экономистов, и работников с разными точками зрения. Приходите, решайте, обсуждайте. Есть и другая площадка - Национальный совет по трудовым и социальным вопросам. Регламентом совета определено: если стороны о чем-то договорились, то это обязательно к исполнению. На этой площадке первая сторона - профсоюзы, вторая - наниматели, третья - правительство. И для того, чтобы разобраться по ряду актуальных, острых вопросов, мы предложили всем сторонам социального партнерства в ближайшее время провести заседание Национального совета", - отметил председатель ФПБ.

Что касается предприятий, то Михаил Орда подчеркнул: сегодня профсоюзы просят нанимателей пока не применять такие меры, как увольнение. "Но я сегодня понимаю и нанимателей. У меня был разговор с руководителями ряда предприятий, и они говорят: когда под угрозу будет поставлена работа предприятия, будут потеряны рынки сбыта, когда будут нарушаться технологические процессы, это скажется на качестве конечной продукции, наниматели начнут действовать в соответствии с законодательством. Приостановка работы - это и невыплата налогов. А это пенсии, это медицина, это образование. Это те социальные аспекты, без которых не может жить страна", - добавил он.

Михаил Орда подчеркнул, что профсоюзы поддерживают социально-ориентированную политику государства. "У нас нет целей чисто политических, у нас цели соответствуют нашей работе и тем задачам, которые мы решаем. Если мы говорим о трудовых коллективах, то главное для нас - это заработная плата, ее своевременная выплата, условия труда, занятость, вопросы повышения квалификации и переобучения людей. Потому что как раз от этого сегодня зависит уровень заработной платы и уровень достатка. Это тот круг вопросов, над которыми мы ежедневно работаем. Все эти направления деятельности отражены в уставе, наших целях и задачах", - заявил он.

Председатель ФПБ добавил, что профсоюзам понятен и близок курс Президента, направленный на поддержку трудовых коллективов. "Сотни предприятий сегодня перевооружены и модернизированы. Те, где устарело оборудование или технологии, получили новую жизнь. Но они не закрывались. И на этих предприятиях сегодня другая заработная плата, другие условия труда. Это профсоюзы устраивает? Конечно. И это мы поддерживаем", - заключил он.-0-