Оренбург заинтересован в стратегических партнерах в Беларуси

26 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оренбургские бизнесмены заинтересованы в стратегических партнерах в Беларуси. Об этом шла речь во время посещения делегацией Оренбургской области России Национального центра маркетинга МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт центра.

Директор Национального центра маркетинга Валерий Садохо отметил, что работа по развитию торгово-экономического сотрудничества с российскими регионами является очень важной и нужной для белорусской экономики. Он также выступил с презентацией "Обзор белорусского рынка. Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России. Инструменты выхода на рынок Беларуси".

"В ходе встречи российские компании были также проинформированы о возможностях Центра по поддержке торгово-экономических связей с белорусским бизнесом и условиях участия в процедурах закупок в Беларуси, электронных ресурсах Национального центра маркетинга, обеспечивающих проведение процедур закупок", - говорится в сообщении.-0-