Организаторы Евразийского форума в Вероне рассчитывают провести его в конце октября в очном формате

23 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Организаторы 13-го Евразийского форума в Вероне (Италия) рассчитывают провести его 22-23 октября в очном формате. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции президент Ассоциации "Познаем Евразию", председатель правления итальянского Банка Интеза Антонио Фаллико, передает корреспондент БЕЛТА.

Антонио Фаллико отметил, что мероприятие пройдет с соблюдением всех необходимых санитарных мер. В связи с этим организаторы вынуждены сократить число участников форума почти наполовину. В последние годы форум в Вероне собирал до 1,5 тыс. человек.

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