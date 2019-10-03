Организации Белкоопсоюза предлагают для поставок в Украину 25 видов продукции

3 октября, Житомир /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Организации Белкоопсоюза предлагают для поставок в Украину около 25 видов продукции. Об этом сегодня в Житомире, где проходит II Форум регионов Беларуси и Украины, рассказал журналистам председатель правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, передает корреспондент БЕЛТА

Система потребкооперации традиционно сотрудничает с Украиной по разным направлениям. Особенно активизировалась работа за последние 3 года. "Мы активно работаем с несколькими регионами Украины, поставляем туда нашу продукцию, приобретаем украинскую. Перспективы неплохие. Особенно в последнее время украинская сторона проявляет заинтересованность в сотрудничестве", - рассказал он.

В качестве примера Валерий Иванов привел поставки картофеля в Украину. Только предприятиями потребкооперации в текущем году уже поставлено 2 тыс. т картофеля.

"Мы сейчас завязываем межрегиональную работу с Житомирской, Черниговской областями. Буквально вчера прошли интересные встречи по приграничным районам. Сегодня встречаемся с областной администрацией потребкооперации Житомирской области. Перспективы есть, и мы будем всячески развивать сотрудничество", - заявил председатель правления Белкоопсоюза.

Он рассказал, что в рамках II Форума регионов Беларуси и Украины по линии потребкооперации будут подписаны договоры на поставку в Украину белорусской продукции. "И, конечно же, будем импортировать отсюда те виды товаров, которые нетрадиционны для Беларуси. Например, подсолнечное масло, некоторые виды круп. Мы предлагаем для поставки большой набор - около 25 видов нашей продукции, которыми заинтересовалась украинская сторона", - уточнил Валерий Иванов.-0-