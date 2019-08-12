Организации "Белнефтехима" увеличили в I полугодии инвестиции в основной капитал на 7,1% до Br833 млн

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации концерна "Белнефтехим" увеличили в первом полугодии 2019 года инвестиции в основной капитал на 7,1% до Br833 млн. Об этом шла речь на заседании совета концерна по итогам работы в первом полугодии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе "Белнефтехима".

"При обсуждении итогов работы наибольшее внимание было уделено эффективности деятельности, снижению затрат, экспорту продукции и работе товаропроводящей сети, ходу модернизации производственных объектов", - отметили в пресс-службе.

Председатель концерна Андрей Рыбаков проанализировал работу всех организаций концерна и дал конкретные поручения руководителям по исправлению недостатков.

Принято во внимание, что некоторое снижение объемов производства и экспорта продукции и услуг в первом полугодии было вызвано влиянием непредвиденных обстоятельств, возникших из-за поставок из РФ нефти, загрязненной органическими хлоридами.

Организациями концерна использовано более Br833 млн инвестиций в основной капитал, или 107,1% к аналогичному периоду 2018 года. В стадии строительства находились 216 объектов, из них завершено строительство 71.

Созданы и модернизированы 42 рабочих места при установленном задании на год по организации 71 рабочего места по проектам, включенным в госпрограмму инновационного развития Беларуси на 2016-2020 годы.

Выполнен показатель по энергосбережению и другие показатели, предусмотренные госпрограммой "Энергосбережение 2016-2020".

"Для повышения эффективности деятельности всеми организациями концерна реализуются мероприятия по снижению затрат, предусматривающие повышение технического уровня производства, энергосбережение, улучшение организации производства и труда", - подчеркнули в концерне.

Руководителям организаций поручено обеспечить выполнение ключевых показателей эффективности работы организаций, достижение показателей бизнес-планов развития, в том числе филиалами и дочерними организациями, за 9 месяцев года и в целом за 2019 год.-0-