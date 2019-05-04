4 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации "Белнефтехима" в I квартале освоили Br379 млн инвестиций. Об этом шла речь на заседании совета концерна по итогам работы в I квартале 2019 года, сообщили БЕЛТА в "Белнефтехиме".

На заседании совета 3 мая подведены итоги финансово-хозяйственной деятельности концерна за I квартал, обсуждена ситуация, сложившаяся в апреле в связи с поставкой из РФ не соответствующей стандарту нефти, и поставлены первоочередные задачи для выполнения организациями отрасли в II квартале.

При подведении итогов I квартала акцент был сделан на работе по снижению затрат. Отмечено, что мероприятия в этом направлении разработаны и реализуются всеми организациями концерна для повышения эффективности деятельности.

Добыто 416 тыс. т нефти (100,7% к соответствующему периоду 2018 года). Переработано 4,6 млн т нефти, или 104,5% к январю-марту 2018 года. Экспорт товаров концерна составил $2,1 млрд, экспорт услуг - $75,6 млн, в том числе экспорт строительных, инженерных и архитектурных услуг - $5,57 млн. Руководителям организаций поручено принять меры по безусловному выполнению ключевых показателей эффективности работы, установленных на I полугодие 2019 года.

Председатель концерна Андрей Рыбаков отметил, что последствия поступления некачественной нефти негативно скажутся на всей отрасли нефтехимии. По его словам, утвержденные мероприятия по снижению затрат на производство продукции - минимальный план по экономии ресурсов, необходимо оптимизировать затраты, не обусловленные производственной деятельностью, а также активизировать работу всех подразделений по выявлению дополнительных резервов экономии. Важна общая, командная работа для выполнения единой задачи, подчеркнул Андрей Рыбаков.

Были рассмотрены также ход реализации инвестиционных проектов в организациях, результаты научно-технической и инновационной деятельности, эффективность работы отраслевой товаропроводящей сети и другие актуальные вопросы.

Подводя итоги заседания, заместитель премьер-министра Игорь Ляшенко положительно оценил работу концерна, выразил удовлетворенность ее результатами и заострил внимание на проблемных вопросах, требующих неотложного решения.-0-