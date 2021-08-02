Организации "Белтопгаза" добыли почти 1,3 млн т торфа

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз" завершают сезон добычи торфа. По состоянию на 1 августа они добыли 1287,5 тыс. т торфа, что составляет 85,5% от доведенного задания, сообщили БЕЛТА в пресс-службе объединения.

Пять организаций торфяной промышленности из 16 выполнили сезонный план добычи торфа в объеме 100%: ОАО "ТБЗ Дитва", ОАО "ТБЗ Неман", ОАО "Житковичский ТБЗ", ОАО "ТБЗ Ляховичский", ПУ "Витебскторф" УП "Витебскоблгаз". Остальные предприятия ведут добычу фрезерного торфа согласно утвержденным графикам. Темп добычи фрезерного торфа к аналогичному периоду 2020 года составил 102,4%.

Как отметил заместитель генерального директора ГПО "Белтопгаз" Валерий Ковалев, благоприятные погодные условия и высокий уровень подготовки предприятий торфяной промышленности отрасли к сезону добычи торфа позволили провести его успешно. Своевременно проделана большая организационная работа: подготовлена торфодобывающая техника, созданы запасы топлива, в полном объеме выполнены болотно-подготовительные работы на действующих площадях для добычи торфа.

По сложившимся в отрасли традициям, лучших торфяников определят по окончанию сезона осенью на подведении итогов республиканского соревнования между машинистами торфодобывающих машин, занятыми на уборке, фрезеровании, ворошении, валковании и штабелировании торфа. В этом году предприятиям предстоит посоревноваться не только в добыче торфа, будет организован республиканский смотр-конкурс производственных баз организаций торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз".

В соответствии с мероприятиями по реализации Программы комплексной модернизации торфяных производств на 2021-2025 годы в текущем году организациям ГПО "Белтопгаз" необходимо добыть 1505,6 тыс. т торфа, произвести 884,9 тыс. т топливных брикетов и сушенки торфяной, 88 тыс. т торфа верхового кипованного и 51,1 тыс. т питательных грунтов.

По состоянию на 1 августа 2021 года произведено 428,3 тыс. т топливных брикетов и сушенки торфяной, в том числе топливных брикетов - 394,4 тыс. т, что составило 141,3% от объема соответствующего периода 2020 года.

В первом полугодии текущего года экспортировано 80,9 тыс. т торфяной продукции (топливные брикеты, сушенка, торф и питательные грунты) на общую сумму порядка $5,1 млн, что составило 119,8 % к уровню соответствующего периода прошлого года.-0-