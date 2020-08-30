30 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации "Белтопгаза" добыли уже более 1,5 млн т торфа, сообщили БЕЛТА в объединении.

"В Беларуси заканчивается сезон добычи торфа. По состоянию на 20 августа организации торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз" добыли 1,578 млн т торфа, что составляет 94,5% к годовому заданию. Произведено 382,5 тыс. т брикетов и торфяной сушенки, или 95,7% к заданию. Представители отрасли уверены: доведенные показатели выполнят в полном объеме и в установленные сроки", - сказали в объединении.

В Беларуси ежегодно добывается около 2,5 млн т торфа. Из местного вида топлива производится более 1 млн т продукции топливного назначения (брикеты, сушенка торфяная и кусковой торф) и более 100 тыс. т продукции нетопливного назначения (торфяные питательные грунты, верховой кипованный торф и торф для компостирования, используемые в сельском хозяйстве). Около 100 тыс. т торфяной продукции поставляется на экспорт.

Торфяная отрасль в системе "Белтопгаза" представлена 16 организациями горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в том числе четырьмя филиалами газоснабжающих организаций, добывающих и перерабатывающих торф, а также машиностроительной организацией и проектным институтом "НИИ Белгипротопгаз".-0-