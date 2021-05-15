Организации "Белтопгаза" планируют в этом году добыть не менее 1,5 млн т торфа

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На торфоперерабатывающих предприятиях ГПО "Белтопгаз" стартовал сезон добычи торфа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе объединения.

Первыми в этом году к работам по добыче торфа в апреле приступили 4 из 16 организаций: ОАО "Торфобрикетный завод "Гатча-Осовский", ОАО "ТБЗ Усяж", ОАО "Туршовка", ПУ "Витебскторф" УП "Витебскоблгаз". По состоянию на 15 мая добыты первые 45 тыс. т торфа. В сезоне 2021 года организациям торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз" предстоит добыть не менее 1505,6 тыс. т торфа, произвести 884,9 тыс. т топливных брикетов и торфяной сушенки, 88 тыс. т верхового кипованного торфа и 51,1 тыс. т питательных грунтов.

Как рассказал генеральный директор ГПО "Белтопгаз" Алексей Кушнаренко, чтобы обеспечить стопроцентное выполнение поставленных задач и успешно пройти сезон добычи, не зависимо от погодных условий, необходимо максимально ответственно подготовиться к началу сезона. Для этого заблаговременно подготовлена торфодобывающая техника, созданы запасы топлива, в полном объеме выполнены болотно-подготовительные работы на действующих площадях для добычи торфа. Степень готовности каждого предприятия отрасли к прохождению сезона добычи торфа 2021 года рассмотрена в апреле на заседании Президиума Совета ГПО "Белтопгаз".

Специально созданные в объединении комиссии проверяют комплектацию участков добычи торфа средствами измерений, инструментом и инвентарем, готовность бытовых помещений, столовых и мест отдыха работников. Укомплектовываются участки добычи торфа кадрами механизаторов и специалистов, проводятся инструктажи среди мастеров по добыче торфа, машинистов торфодобывающих машин. По сложившимся в отрасли традициям, лучших торфяников определят по окончанию сезона осенью на подведении итогов республиканского соревнования между машинистами торфодобывающих машин, занятыми на уборке, фрезеровании, ворошении, валковании и штабелировании торфа. В этом году предприятиям предстоит посоревноваться не только в добыче торфа, будет организован республиканский смотр-конкурс производственных баз организаций торфяной промышленности ГПО "Белтопгаз".-0-