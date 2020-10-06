Организации "Белтопгаза" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации ГПО "Белтопгаз" завершили подготовку к осенне-зимнему периоду 2020/2021 года, сообщили БЕЛТА в объединении.
"В соответствии с графиком провели мероприятия, обеспечивающие устойчивое и надежное тепло-, электро-, водо-, газоснабжение жилого фонда, производственных и административных зданий, объектов социальной сферы и жизнеобеспечения", - говорится в сообщении.
Организации "Белтопгаза" могут удовлетворить потребность внутреннего рынка в торфяном топливе. По состоянию на 1 октября добыто 1720,7 тыс. т торфа (103,1% к годовому заданию), произведены топливные брикеты и торфяная сушенка.
Газоснабжающие организации объединения завершают техническое перевооружение и улучшение обслуживания объектов газораспределительной системы. Их специализированные подразделения (служба аварийно-восстановительных работ, аварийно-диспетчерские службы) оснащены и укомплектованы.
Ремонт и реконструкция основного оборудования на энергоисточниках, сетях тепло-, водо-, электроснабжения выполнены полностью. Организации объединения получили 169 паспортов готовности теплоисточника (100% к плану) и 178 паспортов готовности потребителя тепловой энергии (100%).-0-