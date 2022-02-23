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23 февраля 2022, 19:27

Организации Госстандарта готовят изменения в 7 техрегламентов ЕАЭС

Фото из архива
Фото из архива

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Госстандарта осуществляют подготовку изменений в 7 технических регламентов ЕАЭС. Об этом сказал сегодня в своем выступлении председатель Госстандарта Валентин Татарицкий на итоговой коллегии ведомства, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Речь идет о технических регламентах ЕАЭС (Таможенного союза) на упаковку, игрушки, парфюмерно-косметическую продукцию, машины и оборудование, смазочные материалы и масла, маркировку пищевой продукции, а также требования по ограничению применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники. Изменения учитывают накопленную практику применения и современные требования рынка.

Более 80% реализуемой на рынках государств - членов ЕАЭС продукции в настоящее время является объектом требований технических регламентов ЕАЭС. Всего их принято 52, из которых 45 вступили в силу.

К примеру, в 2021 году было принято три новых технических регламента - на подвижной состав метрополитена, продукцию, предназначенную для гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, на мясо птицы и продукцию его переработки. В шесть действующих технических регламентов были внесены изменения. В их числе - изменения в техрегламент на сельскохозяйственные и лесохозяйственные тракторы, которые были подготовлены Госстандартом.

Валентин Татарицкий также отметил, что на площадке ЕАЭС реализуется целый ряд инициатив Госстандарта по дальнейшему углублению интеграции в сфере технического регулирования. В частности, корректируется Договор о ЕАЭС, совершенствуются правила разработки технических регламентов, документы, устанавливающие процедуры оценки соответствия и надзора.

Госстандартом постоянно продвигаются предложения по привлечению бюджета ЕАЭС к финансированию деятельности в сфере технического регулирования и стандартизации. Сегодня для выполнения принятых технических регламентов применяется более 12 тыс. документов, устанавливающих требования к продукции и методы ее испытаний. Из них более 7 тыс. ГОСТ, остальные 5 тыс. - это национальные стандарты и методики измерений стран союза. Применение национальных стандартов для выполнения требований технических регламентов возможно, но нежелательно, так как создает условия для технических барьеров в торговле и возникновению спорных ситуаций при размещении продукции на рынке союза.

"Сейчас в Договор о ЕАЭС приняты инициированные Госстандартом изменения, согласно которым Евразийская экономическая комиссия наделяется полномочиями по утверждению порядка координации работ по стандартизации и порядка проведения оценки научно-технического уровня технических регламентов и перечней стандартов к ним. Это можно расценивать как первый шаг по организации системной работы по стандартизации и техническим регламентам ЕАЭС", - заключил Валентин Татарицкий.-0-

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