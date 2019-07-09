Организации Минэнерго уже выполнили 69% годового плана по добыче торфа

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации торфяной промышленности Министерства энергетики уже выполнили 69,2% годового плана по добыче торфа, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэнерго.
На 1 июля добыто 1664,1 тыс. т торфа, что составляет 69,2% годового задания. Темп роста к аналогичному периоду прошлого года составил 102,9%. При этом из 22 организаций 3 досрочно выполнили сезонное задание: ОАО "ТБЗ Дитва", ОАО "ТБЗ Неман", УП "Гроднооблгаз". Еще 3 предприятия - ОАО "ТБЗ "Гатча-Осовский", ОАО "ТБЗ "Цна", ОАО "ТБЗ "Усяж" - выполнили свыше 90% доведенного плана.
"Полная готовность производственных площадей и технологического оборудования к началу сезона, установившиеся в мае-июне благоприятные погодные условия позволили обеспечить высокий темп проведения работ", - прокомментировали в пресс-службе.
Перед предприятиями поставлена задача сохранить наметившуюся в 2018 году положительную тенденцию роста добычи торфа, производства и реализации торфяной продукции и расширения рынков сбыта внутри республики.-0-
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