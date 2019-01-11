Организации Минлесхоза в 2018 году увеличили экспорт пиломатериалов на 22%

11 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства лесного хозяйства Беларуси в 2018 году увеличили экспорт пиломатериалов на 22%, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра лесного хозяйства Владимир Креч.

"В системе Минлесхоза функционирует более 80 деревообрабатывающих производств. Они развиваются, проходят модернизацию. Сейчас мы стремимся не столько к наращиванию объемов переработки древесины, сколько к увеличению добавленной стоимости выпускаемой продукции. Это требует строительства сушильных комплексов и расширения их мощностей за счет установки дополнительных сушильных камер, - сказал Владимир Креч. - Объем экспорта за 2018 год составил около $140 млн. Поставки пиломатериалов за рубеж в 2018 году выросли на 22%, щепы - в два раза, оцилиндированной и окоренной продукции - на 42%".

Замминистра напомнил, что в Беларуси с 2016 года запрещен экспорт необработанных круглых лесоматериалов. В связи с природными катаклизмами глава государства в прошлые годы давал разрешение на экспорт определенного количества кругляка. В 2018 году вся древесина перерабатывалась внутри страны для поставок на экспорт товара с высокой добавленной стоимостью. Минлесхоз стремился перекрыть выпадающие доходы за счет увеличения переработки древесины в своих собственных цехах, выпуска продукции с более высокой добавленной стоимостью, расширения ассортимента и рынков сбыта.

Владимир Креч также сообщил, что в Беларуси 50% от общего объема древесины заготавливается механизированным способом. Этот процент планируется увеличивать.-0-