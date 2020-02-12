Организации Минлесхоза в 2019 году увеличили экспорт товаров и услуг на 10%

12 февраля, Минск /Екатерина Маркович - БЕЛТА/. Организации Минлесхоза в 2019 году экспортировали товаров и услуг на $154 млн, что составило 110% к уровню 2018-го. С заданием по экспорту в стоимостном выражении не справился только Воложинский лесхоз (94%).Об этом сообщил министр лесного хозяйства Виталий Дрожжа на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

По информации министра, в прошлом году из общего объема экспорта доля круглых лесоматериалов в стоимостном выражении составила 3%, пилопродукции - 59%, окоренной, оцилиндрованной продукции - 5%, щепы - 25% и прочей продукции - 8%.

Пилопродукция поставлялась в основном в Литву (25%), Германию (25%), Латвию (18%), Польшу (5%), Азербайджан (4%), Бельгию (3%), Румынию (2%). "Кроме того, в прошлом году налажены поставки пилопродукции в Китай, экспорт которых составил $3,9 млн, или 4%", - отметил Виталий Дрожжа.

Что касается продаж на внутреннем рынке, в прошлом году лесхозы отрасли реализовали более 15 млн куб.м круглых лесоматериалов - 106% к 2018 году. Деловой древесины в этом объеме - 10,1 млн куб.м. На экспорт деловой древесины за этот период было направлено 223 тыс. куб.м. Реализация пиломатериалов на внутреннем рынке в 2019 году составила 569 тыс. куб. м и увеличилась по сравнению с 2018-м на 11%.-0-