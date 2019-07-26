Организации Минлесхоза в I полугодии увеличили экспорт товаров и услуг на 8%

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Министерства лесного хозяйства в первом полугодии увеличили экспорт товаров и услуг на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления производства и реализации продукции Министерства лесного хозяйства Владимир Шут, передает корреспондент БЕЛТА.

"На внутреннем рынке за 2018 год было реализовано 14,4 млн куб.м древесины (116% к уровню 2017 года). В 2019 году уже реализовано 7,8 млн куб.м круглых лесоматериалов (107% к уровню аналогичного периода прошлого года). Всего за этот год Минлесхоз планирует реализовать примерно 15 млн куб.м древесины на внутреннем рынке, полностью обеспечив потребности всех деревообработчиков. Анализ работы за 2018 год показал, что действующие в стране мощности в состоянии перерабатывать объемы высококачественной древесины. Вместе с тем низкосортная древесина в неполном объеме находит своих потребителей внутри страны, поэтому в текущем году Минлесхоз получил разрешение главы государства на экспорт примерно 0,9 млн куб.м низкокачественной древесины, уже продано около 20% (185 тыс. куб.м). Кроме того, организации Минлесхоза и сами перерабатывают древесину, производят пиломатериалы и поставляют на экспорт. В первом полугодии 2019 года экспортировано товаров и услуг на $72,6 млн (108% к аналогичному периоду прошлого года)", - сказал Владимир Шут.

Основной объем экспорта в 2019 году в стоимостном выражении составляют пилопродукция (55% общей суммы), щепа (35%), окоренная и оцилиндрованная продукция (6%). Менее 5% составляет экспорт топливных брикетов, дровяной и прочей продукции.

География экспорта пилопродукции организаций Минлесхоза насчитывает 25 стран. В их числе - Россия, Казахстан, Украина, Азербайджан, Австрия, Великобритания, Бельгия, Венгрия, Германия, Чехия, Дания, Италия, Латвия, Литва, Нидерланды, Польша, Словакия, Испания, Румыния, Франция, Швеция, Эстония, Турция, Китай, Кувейт.-0-