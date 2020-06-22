22 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Минлесхоза за январь - май увеличили экспорт пиломатериалов на 30%, сообщили БЕЛТА в пресс-службе министерства.

"По итогам работы за пять месяцев организации Минлесхоза заметно нарастили экспорт пиломатериалов. За январь - май иностранным потребителям реализовано 352,7 тыс. куб.м пилопродукции. Это практически на треть больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда на экспорт было отгружено 271,8 тыс. куб.м пиломатериалов", - отметили в пресс-службе.

Наиболее активно экспорт пиломатериалов увеличили лесохозяйственные учреждения Гомельского ГПЛХО. За январь - май они реализовали 72,3 тыс. куб.м (162,2% к уровню прошлого года). Лесхозы Брестского ГПЛХО поставили иностранным потребителям 39,1 тыс. куб.м (117,3%), Витебского - 53,9 тыс. куб.м (106,8%), Гродненского - 33,9 тыс. куб.м (131,7%), Минского - 91,9 тыс. куб.м (130,8%), Могилевского - 61,7 тыс. куб.м (130%).

Основными торговыми партнерами лесохозяйственных учреждений остаются Литва, Германия и Латвия. В списке перспективных - рынок Китая, выход на который состоялся в 2019 году, а уже в апреле нынешнего года УП "Беллесэкспорт" отправило в КНР первый контейнерный поезд с пиломатериалами.

Лесохозяйственные учреждения наращивают экспорт лесопродукции из года в год, подчеркнули в пресс-службе. В 2019 году организации Минлесхоза экспортировали лесопродукции и оказали услуг на сумму более $153,9 млн, что составляет 110% к 2018 году. При этом в структуре экспорта пилопродукция занимает практически 60%.-0-