Организации Минстройархитектуры получат паспорта готовности к отопительному сезону до 25 сентября

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организациям Министерства архитектуры и строительства поручено получить паспорта готовности к отопительному сезону до 25 сентября, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ведомства.

"Минстройархитектуры поручено обеспечить оформление и регистрацию актов проверки готовности и паспортов готовности к работе в осенне-зимний период 2020/2021 до 25 сентября. Копии зарегистрированных паспортов готовности должны быть представлены в министерство не позднее 27 сентября", - отметили в пресс-службе.

Организации Минстройархитектуры потребляют тепловую энергию как на технологические нужды, так и для отопления и горячего водоснабжения. Около 30% необходимой тепловой энергии предприятия получают от источников системы "Белэнерго", 70% вырабатывается собственными теплоисточниками, прежде всего котельными.

Около 81% теплоэнергии вырабатывается на промышленно-производственных и отопительно-производственных котельных мощностью 10 Гкал/ч и более. Исключительно на отопительные нагрузки работает только 13% тепловых мощностей. Иными словами, котельные подведомственных организаций предоставляют теплоэнергию не только на производственные процессы, но и для нужд отопления и горячего водоснабжения жилищному фонду.

Около 20 подведомственных организаций имеют на балансе общежития. ОАО "Керамин", ОАО "Стеклозавод "Неман", филиал "Минский КСИ" ОАО "Белорусский цементный завод" обеспечивают теплоснабжение коммунального жилья в городах. Доминирующий вид топлива для котельных - природный газ, далее идут дрова, щепа, торфяные брикеты.-0-