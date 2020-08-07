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07 августа 2020, 13:00

Организации НАН подписали экспортные контракты на $0,5 млрд благодаря совместному проекту с БелТПП

Владимир Улахович
Владимир Улахович

7 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Национальной академии наук подписали контракты на поставку продукции за рубеж на сумму свыше $0,5 млрд на выставках, организованных благодаря совместному проекту с Белорусской торгово-промышленной палатой "Беларусь интеллектуальная". Об этом сообщил сегодня журналистам председатель БелТПП Владимир Улахович, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусская торгово-промышленная палата и Национальная академия наук в конце 2017 года подписали соглашение о сотрудничестве. В 2018-м БелТПП стала координатором выставочно-ярмарочной деятельности Беларуси за рубежом. "У Академии наук есть колоссальный потенциал, ресурс, наработки, у нас - свои возможности, сеть партнеров по всему миру. Поэтому родился совместный проект "Беларусь интеллектуальная". За эти два с половиной года мы совместно с Академией наук провели 24 выставки. На них было подписано свыше 120 контрактов, соглашений и меморандумов. Приведу еще одну цифру: только на этих выставках организации НАН подписали контракты на поставку белорусской продукции на разные рынки на сумму более $0,5 млрд", - сказал Владимир Улахович.

БелТПП продолжит совместную работу с НАН для продвижения товаров на экспорт. "У нас огромный потенциал. Нам надо научиться показывать страну, достижения ученых во всем мире так, чтобы это имело в том числе экономический эффект. Впервые мы попробовали организовать выставку нового поколения на II Съезде ученых Беларуси в 2017 году и продолжаем активно над этим работать. Сегодня мы презентуем в том числе интерактивную версию выставки "Беларусь интеллектуальная". К сожалению, пандемия ограничивает работу в традиционном формате, но мы организуем онлайн-выставки", - отметил председатель БелТПП.

Он подчеркнул, что белорусскому научному сообществу есть чем гордиться. "Много ли таких небольших стран, как Беларусь, которые сегодня работают в Антарктиде, в космической отрасли? Для нас привычным стал электротранспорт, активно работаем над беспилотниками БЕЛАЗа. Беларусь сохраняет лидирующие позиции как поставщик продовольственной продукции. Мы действительно держим очень высокую планку международной конкуренции. За всем этим стоит серьезная и кропотливая работа ученых", - обратил внимание Владимир Улахович.

Сегодня на выставке "Беларусь интеллектуальная" в НАН представлены более 150 разработок и технологий. Экспозиция состоит из трех кластеров, связанных с наиболее актуальными приоритетами развития научной сферы. Это "IТ-страна. Научное обеспечение цифровизации экономики", "Преодоление COVID-19" и "Технологии будущего". Председатель Президиума НАН Владимир Гусаков отметил, что на выставке представлены не только достижения Академии наук, но и вузов и других организаций. "Мы в последнее время активно работаем с БелТПП по всем выставкам, чтобы они приобретали современный привлекательный вид. Это влияет на авторитет и имидж нашей науки. Сегодня на выставке мы представили новейшие, наиболее эффективные разработки. Многие из них являются уникальными. Конечно, это далеко не все, в НАН каждый день появляется что-то новое", - подчеркнул он.

Владимир Гусаков
Владимир Гусаков

По словам председателя Президиума НАН, у белорусских ученых есть разработки по самым разным направлениям - от космических технологий до сельского хозяйства. "Это и новейшие препараты для сферы здравоохранения, биотехнологии и разработки в области машиностроения, новые материалы для различных отраслей промышленности, а также уникальные лазеры, которые продаются по всему миру - от Японии до США. У нас есть биотехнологический, космический, агропромышленный, машиностроительный кластеры, то есть идем путем объединения усилий", - рассказал он.-0-

Фото Максима Гучека

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