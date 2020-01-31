Организация экономического сотрудничества и развития сделает обзор конкурентного права в ЕАЭС

31 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии одобрил проведение Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) обзора конкурентного права Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Сотрудничество с ОЭСР даст нам возможность познакомиться с лучшими мировыми практиками в области конкурентного права, позволит взаимодействовать с международно признанными экспертами в сфере конкуренции, послужит основанием для участия ЕЭК в работе Комитета по конкуренции ОЭСР", - отметил член Коллегии (министр) по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Серик Жумангарин.

По его словам, результаты обзора помогут оценить состояние конкурентной политики в ЕАЭС, проверить эффективность действующих институтов регулирования конкуренции, станут хорошим стартом для других направлений сотрудничества в союзе.

"На протяжении многих лет ОЭСР проводит обзоры конкурентной политики для разных стран вне зависимости от их членства в организации. Европейский союз, Бразилия, Перу, Россия, Казахстан уже получили рекомендации по реформированию, усилению и усовершенствованию своих структур регулирования конкуренции", - добавили в ЕЭК.-0-