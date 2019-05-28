Органы стандартизации стран СНГ обсудят в Ташкенте совершенствование межгосстандартов

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Органы стандартизации стран СНГ на 57-м заседании научно-технической комиссии по стандартизации Межгосударственного совета по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС), которое проходит 28-29 мая в Ташкенте, обсудят совершенствование основных межгосударственных стандартов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта Беларуси.

В мероприятии принимают участие представители национальных органов по стандартизации государств - участников СНГ, Исполнительного комитета СНГ, Бюро по стандартам МГС. Программа включает рассмотрение 25 вопросов в области стандартизации, выполнения плана действий МГС на 2016-2020 годы для реализации положений стратегии развития МГС до 2020 года.

Также эксперты обсудят ревизию фонда ГОСТ для отмены устаревших стандартов и повышения уровня гармонизации разрабатываемых документов с международными и европейскими нормами. Особое внимание будет уделено развитию сотрудничества с международными и региональными организациями по стандартизации, отраслевыми советами в рамках СНГ.

По итогам работы комиссии специалисты выработают рекомендации и предложат вопросы в повестку дня предстоящего 55-го заседания МГС, которое состоится в июне этого года в России.-0-