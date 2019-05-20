"Оршаагропроммаш" зарегистрирован резидентом СЭЗ "Витебск" с проектом по выпуску режущего бруса

20 мая, Витебск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Оршаагропроммаш" зарегистрировано резидентом СЭЗ "Витебск" с проектом по созданию инновационного бруса режущего и редукторов для сельскохозяйственных машин. Такая информация размещена на сайте администрации СЭЗ "Витебск".

Реализация проекта предусмотрена Программой развития Оршанского районе на период до 2023 года, утвержденной указом N506 от 31 декабря 2018 года. Как пояснили специалисты "Оршаагропроммаша", это позволит наладить выпуск новой продукции, необходимой для комплектации техники холдинга "Бобруйскагромаш", в состав которого входит оршанское предприятие. Инновационное изделие разработано конструкторами управляющей компании холдинга совместно со специалистами "Оршаагропроммаша". На создание новых производственных мощностей планируется направить около Br30,6 млн, при этом будет создано около 50 рабочих мест.

Брус режущий предназначен для скашивания сеяных и естественных трав в составе тракторных ротационно-дисковых косилок и призван повысить эффективность заготовки грубых кормов, в частности за счет применения в конструкции восьми роторов, оснащенных более короткими ножами винтовой формы. Благодаря реализованным в изделии инновационным решениям практически исключена возможность их разрушения при соударении об камни, разработка обладает повышенными характеристиками прочности и износоустойчивости, увеличенным рабочим ресурсом.

ОАО "Оршаагропроммаш" создано в 1997 году путем акционирования имущественного комплекса трактороремонтного завода, ведущего историю с 1932 года. Предприятие специализируется на выпуске машин для внесения жидких и твердых органических удобрений, обработки почвы и посадки саженцев, тракторных прицепов, машин для коммунального хозяйства, пожаротушения и других целей. В 2012 году "Оршаагропроммаш" вошел в состав холдинга "Бобруйскагромаш".

СЭЗ "Витебск" образована в 1999 году и состоит из 16 секторов общей площадью почти 2,8 тыс. га, из которых семь расположены в Витебске, пять в Оршанском, а также по одному в Витебском, Полоцком, Поставском районах и Новополоцке. Резидентами СЭЗ зарегистрированы 48 предприятий с участием инвесторов из 14 стран, в том числе Германии, Чехии, России, Польши, Великобритании, США, Израиля, Кипра, Эстонии. Численность работающих на предприятиях-резидентах превышает 16 тыс. человек.-0-