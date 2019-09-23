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23 сентября 2019, 11:51

Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза

Оршанский авиаремонтный завод. Фото из архива
Оршанский авиаремонтный завод. Фото из архива

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.

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Александр Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания. Президент подчеркнул, что страна выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе.

"Самая, наверное, сложная ситуация на начало года была на Оршанском авиаремонтном заводе. Там пришлось восстанавливать производство, заново привлекать кадры, смотреть технологии и, самое главное, искать заказы, потому что заказчики были потеряны в предыдущие годы. Сейчас предприятие вышло на хорошие обороты, фактически более чем в 2 раза нарастило выпуск продукции", - рассказал Роман Головченко.

В настоящее время в Орше ремонтируются вертолеты не только для Беларуси, но стран Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки.

Роман Головченко
Роман Головченко

Председатель Госкомвоенпрома доложил сегодня Президенту о реализации стратегических и прорывных направлений развития отечественных систем вооружений, а также в целом о ситуации в оборонном секторе экономики. "Она достаточно позитивная. Задачи социально-экономического развития, которые стоят перед предприятиями, выполняются. Программы модернизации реализуются, показатели находятся в пределах установленных норм", - отметил Роман Головченко.

На предприятиях, которые входят в систему ГВПК, работает более 15 тыс. человек, их число постоянно увеличивается. "Во всей системе, по нашим оценкам, работает около 30 тыс. человек. И это количество растет, создаются рабочие места. Появляются новые динамично развивающиеся предприятия, которые осуществляют высокотехнологичные разработки. Поэтому молодые люди, кто имеет техническую направленность, могут себя реализовать не только в Парке высоких технологий, но и в оборонном секторе экономики", - добавил Роман Головченко.

Во время встречи Александр Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания. Президент подчеркнул, что страна выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе. "Я уже не единожды об этом говорил", - напомнил глава государства.

Поэтому, пояснил он, доклад Романа Головченко не стоит воспринимать как бряцание оружием. "Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры", - заявил Александр Лукашенко.-0-

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В Госкомвоенпроме рассчитывают, что по итогам года экспорт оборонной продукции немного увеличится в сравнении с предыдущим годом.

Фото Юрия Орешкина

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