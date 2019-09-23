23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский авиаремонтный завод нарастил выпуск продукции более чем в 2 раза. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного военно-промышленного комитета Роман Головченко, передает корреспондент БЕЛТА.
"Самая, наверное, сложная ситуация на начало года была на Оршанском авиаремонтном заводе. Там пришлось восстанавливать производство, заново привлекать кадры, смотреть технологии и, самое главное, искать заказы, потому что заказчики были потеряны в предыдущие годы. Сейчас предприятие вышло на хорошие обороты, фактически более чем в 2 раза нарастило выпуск продукции", - рассказал Роман Головченко.
В настоящее время в Орше ремонтируются вертолеты не только для Беларуси, но стран Юго-Восточной Азии, Африки, Южной Америки.
Председатель Госкомвоенпрома доложил сегодня Президенту о реализации стратегических и прорывных направлений развития отечественных систем вооружений, а также в целом о ситуации в оборонном секторе экономики. "Она достаточно позитивная. Задачи социально-экономического развития, которые стоят перед предприятиями, выполняются. Программы модернизации реализуются, показатели находятся в пределах установленных норм", - отметил Роман Головченко.
На предприятиях, которые входят в систему ГВПК, работает более 15 тыс. человек, их число постоянно увеличивается. "Во всей системе, по нашим оценкам, работает около 30 тыс. человек. И это количество растет, создаются рабочие места. Появляются новые динамично развивающиеся предприятия, которые осуществляют высокотехнологичные разработки. Поэтому молодые люди, кто имеет техническую направленность, могут себя реализовать не только в Парке высоких технологий, но и в оборонном секторе экономики", - добавил Роман Головченко.
Во время встречи Александр Лукашенко отметил, что после разрыва Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности Беларусь оказалась в центре внимания. Президент подчеркнул, что страна выступает категорически против размещения такого вооружения в Европе. "Я уже не единожды об этом говорил", - напомнил глава государства.
Поэтому, пояснил он, доклад Романа Головченко не стоит воспринимать как бряцание оружием. "Речь идет о том, что мы, также находясь в этом котле, горячей политической точке, не можем не обращать внимания на обеспечение своей безопасности. Мир, к сожалению, не стал безопаснее. Мы это видим и, конечно, должны предпринимать определенные меры", - заявил Александр Лукашенко.-0-
Фото Юрия Орешкина