Оршанский "Легмаш" получил право производить детали для железнодорожного транспорта СНГ

20 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. ОАО "Завод "Легмаш" получило право осуществлять поставки трех видов деталей организациям железнодорожной отрасли стран СНГ, сообщил корреспонденту БЕЛТА директор предприятия Сергей Колос.

Федеральное агентство железнодорожного транспорта (РФ) присвоило ОАО "Завод "Легмаш" условный номер клеймения, который распространяется на изготовление трех видов деталей автосцепки: балочки центрирующей, валика подъемника и замкодержателя. Именно эти детали для железнодорожной отрасли теперь сможет производить оршанское предприятие.

"В 2016 году на "Легмаше" была проведена модернизация литейного цеха, после чего началось освоение производства новых видов продукции. Одним из перспективных направлений стал выпуск деталей, предназначенных для железнодорожного транспорта, - пояснил Сергей Колос. - Для реализации этого проекта была разработана необходимая конструкторская документация и приобретена соответствующая оснастка. Затем приступили к изготовлению образцов деталей, которые успешно прошли испытания в лаборатории Белорусского института транспорта, после чего Белорусская железная дорога провела на заводе аудит производства".

Положительный результат проделанной работы позволил заводу получить условный номер клеймения "2054", который внесен в реестр, действующий на территории стран СНГ. Такой номер присваивается для идентификации и учета предприятия при осуществлении им функций по изготовлению, модернизации или ремонту железнодорожного подвижного состава, его составных частей.

Мощности литейного цеха ОАО "Завод "Легмаш" позволяют выпускать в месяц около 35 т продукции. На предприятии рассчитывают уже в 2019 году занять свою нишу в роли поставщика деталей для железнодорожной отрасли.

Завод "Легмаш" входит в состав холдинга "Белорусская металлургическая компания", специализируется на производстве водоохлаждаемых элементов, металлоконструкций, деталей и оборудования для металлургии. Также выпускает стальное и чугунное литье.-0-