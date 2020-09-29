Оршанский льнокомбинат презентовал новые коллекции сезона-2021/2022

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский льнокомбинат презентовал сегодня новые коллекции льняных тканей, одежды, обуви, аксессуаров и домашнего текстиля сезона-2021/2022 участникам художественно-технического совета на базе предприятия. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в пресс-службе концерна "Беллегпром".

"Мероприятие стало прекрасной площадкой для конструктивного диалога дизайнеров, производителей, швейных предприятий. Такая форма взаимодействия наиболее эффективна и должна стать традиционной", - сказала председатель "Беллегпрома" Татьяна Лугина.

В пресс-службе отметили, что при разработке новых коллекций Оршанский льнокомбинат остался верен своей философии и тренду на экологичность. "Представленные ткани и изделия в большинстве своем выполнены из регенерированных пряж, в основе которых - лен и хлопок. На предприятии уверены, что используемая технология котонизации (к слову, результат проведенной модернизации) - перспективное направление развития: объемы переработки отходов в собственном производстве растут ежемесячно. Так котолен превращается в качественный, конкурентный продукт с высокой добавленной стоимостью - столовое и постельное белье и другой домашний текстиль по доступной цене", - рассказали в концерне.

Также глава "Беллегпрома" ознакомилась с ходом завершающего этапа модернизации льнокомбината.

Оршанский льнокомбинат - крупнейший производитель льняных пряж, тканей и изделий из льна в странах СНГ и в Европе. Доля экспортной продукции в общем объеме производства составляет более 80%. Продукция поставляется в более чем 40 стран мира.-0-