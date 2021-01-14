14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский льнокомбинат увеличит выпуск изделий из вторсырья, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллегпром".

"Проведенная на предприятии модернизация сегодня позволяет широко применять технологии безотходного производства и переработки вторичного сырья в процессе создания инновационных экологически дружественных продуктов", - отметили в пресс-службе

Как рассказали в концерне, с сентября 2020 года Оршанский льнокомбинат наладил выпуск домашнего текстиля с использованием инновационных технологий рециклинга: пледов и покрывал, изделий для бани и кухни.

"Продукция из вторсырья по своим потребительским свойствам не уступает изделиям, изготовленным по классической технологии из льна. Об этом говорят цифры: всего за три последних месяца 2020 года было реализовано более 45 тыс. изделий из регенерированного волокна", - подчеркнули в пресс-службе.

Повторное использование текстильных отходов значительно сокращает расходы на производство. "Льнокомбинат планирует ежегодно перерабатывать около 600 т вторичного текстильного сырья, что позволит сэкономить до 400 т первичных волокон. В 2021 году предприятие намерено выпустить по технологии рециклинга не менее 500 тыс. изделий", - отметили в "Беллегпроме".-0-