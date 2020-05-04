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04 мая 2020, 18:44

Основные отрасли экономики Китая демонстрируют рост, финансовый рынок стабилизируется - Цуй Цимин

Цуй Цимин. Фото из архива
Цуй Цимин. Фото из архива
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4 мая, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Китай принимает решительные меры для полного восстановления экономики и жизнедеятельности общества после эпидемии COVID-19, подчеркнул в беседе с корреспондентом БЕЛТА Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин.

"В первом квартале этого года в стране под руководством генерального секретаря ЦК Компартии КНР целенаправленно проводились профилактика и контроль эпидемии коронавируса нового типа, а также работа по социально-экономическому развитию, - подчеркнул дипломат. - В настоящее время распространение эпидемии в Китае в основном заблокировано, ускоренно восстанавливается производство. Основные отрасли экономики уже демонстрируют хороший рост, в целом социально-экономическое развитие становится стабильным".

Цуй Цимин обратил внимание на значимые аспекты, связанные с возвращением к привычному ритму жизни в стране: "Очень важно гарантировать продовольственную и энергетическую безопасность, эффективно решить такие проблемы жизнеобеспечения людей, вызванные эпидемией, как сокращение доходов и рост цен. Также важно ускорить устранение недостатков в здравоохранении. Под контролем ситуация с занятостью: по состоянию на конец марта вернулись на свои рабочие места более 91% тружеников промышленных предприятий (с годовым доходом от основной деятельности более 20 млн юаней)".

По словам дипломата, в сельскохозяйственной отрасли объем производства в первом квартале вырос на 3,5% по сравнению с минувшим годом. Успешно проводятся весенние работы, площади выращивания многих культур, в том числе овощей, расширились. Посол обратил внимание и на то, что в первом квартале объем розничных продаж через интернет вырос на 5,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Финансовый рынок, валютные резервы, обменный курс китайского юаня в основном стабильные, сказал Цуй Цимин.

Глава дипломатической миссии также подчеркнул, что КНР намерена усилить регулирование макрополитики. Китай принял масштабный комплекс мер в ответ на снижение экономического роста в стране, вызванное эпидемией. В их числе - выдача местным органам власти специальных займов, сокращение налогов, увеличение сумм повторного кредитования. Предусмотрены также меры, способствующие полному возобновлению производства. Прилагаются усилия для стимулирования работы и модернизации частных предприятий.

"На правительственном уровне усилят поддержку профессиональной подготовки кадров, поощрение массовой занятости для выпускников университетов, привлечения рабочих к трудоустройству в сельской местности. Самое пристальное внимание будет обращено на продолжение ликвидации бедности, профилактику экологических загрязнений", - сказал Цуй Цимин.

Он отметил: в стране намерены продолжать сокращение управленческого аппарата и предоставление больших прав нижестоящим органам власти. Будут приложены усилия для стабилизации внешней торговли и ускоренного развития таких новых ее форматов и моделей, как трансграничная электронная коммерция и рыночные закупки. Также будет расширен каталог предприятий для стимулирования инвестиций иностранных предпринимателей.

Посол особо подчеркнул, что правительство намерено усилить поддержку экономического и социального развития провинции Хубэй, а также Пекина, Тяньцзиня и других городов.-0-

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