Основными вопросами на Евразийском межправсовете станут стратегия интеграции и устранение ограничений в ЕАЭС

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Основными вопросами на предстоящем 4 декабря заседании Евразийского межправительственного совета, которое пройдет в видеоформате с участием премьер-министров стран Евразийского экономического союза, станут проект стратегии интеграции до 2025 года и устранение ограничений на общем рынке ЕАЭС. Об этом сообщила сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Ключевыми вопросами повестки станут стратегические направления развития евразийской интеграции до 2025 года, а также перечень изъятий и ограничений на внутреннем рынке союза, подлежащих устранению в 2021-2022 годах", - сказала Ия Малкина.

По ее словам, всего повестка Евразийского межправсовета включает девять вопросов. В частности, член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко доложит о подготовке изменений в технический регламент "О безопасности пищевой продукции". "Изменения необходимы для урегулирования проблемы различной интерпретации результатов контроля остатков содержания ветеринарных лекарственных средств в пищевой продукции животного происхождения, в том числе переработанной", - уточнила помощник председателя Коллегии ЕЭК.

Премьер-министрам будет также доложено о ходе работы над правилами определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных закупок. "В будущем это будет способствовать формированию евразийского реестра промышленных товаров, для которых будет открыт доступ к государственным закупкам в странах союза", - отметила Ия Малкина.

Будет рассмотрен вопрос перемещения лома и отходов черных и цветных металлов с территории Казахстана железнодорожным транспортом в другие страны Союза. Ия Малкина напомнила, что Казахстан воспользовался своим правом обжаловать решение Коллегии ЕЭК по данному вопросу.

Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков представит разработанный его блоком план мероприятий, необходимых для обеспечения функционирования единого рынка услуг в сфере строительства в ЕАЭС.

"Хочу напомнить, что в ЕАЭС еще в 2014 году решением Высшего Евразийского экономического совета был утвержден перечень секторов услуг единого рынка. Этот перечень содержит в том числе и услуги в сфере инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, ремонта объектов капитального строительства. В соответствии с полномочиями комиссии в ходе мониторинга исполнения права союза было установлено, что государства - члены не обеспечивают функционирование единого рынка услуг в сфере строительства. В частности, юридические лица других государств - членов были ограничены в праве на поставку и получение услуг путем установления дополнительных требований. По мнению комиссии, подготовленный план мероприятий позволил бы решить эту проблему и обеспечить функционирование единого рынка услуг в сфере строительства", - подчеркнула Ия Малкина.

Главы правительств обсудят пересмотр перечня стран - пользователей единой системы тарифных преференций ЕАЭС. Данный вопрос был инициирован Арменией. "Напомню, что система создана для содействия экономическому развитию развивающихся и наименее развитых стран мира, - пояснила помощник председателя Коллегии ЕЭК. - По мере того, как та или иная страна меняет свое экономическое положение, она подлежит исключению либо дополнительному включению в указанный перечень. На данный момент из 103 развивающихся стран, включенных в перечень, 74 государства перешли в категорию стран с доходом выше среднего согласно классификации Всемирного банка. Ранее вопрос обсуждался на Совете ЕЭК, и стороны не пришли к общему мнению".

Кроме того, главы правительств рассмотрят вопрос о представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета ЕЭК от Кыргызстана. Правительством Кыргызстана предложена кандидатура первого вице-премьер-министра Артема Новикова.-0-

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