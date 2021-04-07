Особенности интернет-торговли ювелирными изделиями определены в Беларуси

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Особенности осуществления интернет-торговли ювелирными изделиями определены в Беларуси. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 5 апреля 2021 года №193, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

В документе говорится, что интернет-торговля ювелирными и другими бытовыми изделиями, произведенными в Беларуси и маркированными кодами идентификации, с 12 апреля 2021 года по 31 августа 2022 года будет осуществляться в соответствии с утвержденным положением.

Согласно этому положению, обязательным условием интернет-торговли ювелирными изделиями является наличие у продавца одного или нескольких стационарных торговых объектов, прописанных в лицензии на торговлю драгоценными металлами и камнями. Храниться ювелирные изделия должны в стационарных торговых объектах. Доставка ювелирных изделий покупателю должна осуществляться с учетом правил охраны. Они могут пересылаться национальным оператором почтовой связи внутренними или международными посылками с объявленной ценностью в соответствии с законодательством. Также продавец должен предоставлять покупателям возможность сканирования нанесенного на товарный ярлык (этикетку) кода идентификации при получении ювелирных изделий, а также возможность получать свои заказы в стационарных торговых объектах и оплачивать их как предварительно, так и при получении, в том числе в торговых объектах.

Все этапы обращения ювелирных изделий должны вноситься в автоматизированную информационную систему маркировки ювелирных изделий Беларуси в порядке, установленном Министерством финансов.

Также положением определено, какую информацию продавец обязан донести до покупателя до заключения с ним договора.

Согласно постановлению, Минфину совместно с МНС, МАРТ и Министерством связи и информатизации предстоит принять меры по реализации данного документа и до 1 октября 2022 года провести оценку результатов интернет-торговли ювелирными изделиями.

Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-