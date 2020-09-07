Остановка производства приведет к потере доходов и репутации предприятий - эксперт

7 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Остановка производства приведет к потере доходов и репутации предприятий. Об этом заявил в эфире телеканала "Беларусь 1" кандидат экономических наук, доцент кафедры гражданского права и гражданского процесса Витебского государственного университета имени П.М.Машерова Эдуард Павлыш, сообщает БЕЛТА.

"Отказ предприятия от выполнения своих контрактных обязательств означает, что практически немедленно будет продана продукция других производителей, других стран. Но это не только потеря дохода сегодня (а сегодняшний доход - это в том числе зарплата), но и долгосрочных контрактов, а что еще хуже - репутации", - сказал Эдуард Павлыш.

Он подчеркнул, что репутация - это и перспектива заключения контрактов в будущем, и стоимость предприятия, то есть та цена, которую потенциальный инвестор готов заплатить. "Стоимость предприятия - это часть национального богатства. Снижая репутацию наших производителей, мы тем самым уменьшаем стоимость активов в экономике", - подчеркнул эксперт.-0-