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09 декабря 2019, 20:45

От Европы до Африки: где Беларусь в 2020 году презентует экспортные возможности

Фото из архива
Фото из архива

В Беларуси утвердили план национальных выставок за рубежом на 2020 год. Великобритания и Германия, Китай и Зимбабве, Швейцария и Сингапур - белорусские предприятия представят свои экспозиции в разных уголках мира. О том, каких результатов достигают отечественные производители благодаря участию в зарубежных выставках и какую роль сыграет принятие указа о поддержке экспорта, рассказал корреспонденту БЕЛТА председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович.

В плане национальных экспозиций за рубежом на следующий год сочетаются универсальные и отраслевые, специализированные выставки. При его составлении были учтены предложения посольств, Министерства иностранных дел и других ведомств. При отборе рассматривалось более 100 выставок. "Мы провели предварительную аналитическую оценку каждой из них с точки зрения профиля, эффективности, участия других стран, предприятий. Учитывалась и формула экспорта 30-30-30, к которой мы стремимся, чтобы сбалансировать наши экспортные поставки. Мы исходили также из продукции, которую производят наши предприятия, и ее конкурентоспособности на данных рынках", - отметил Владимир Улахович.

Европа

Национальная экспозиция будет продемонстрирована в марте на международной туристической выставке ITB Berlin (Германия). Беларусь активно развивает экспорт туристических услуг, поэтому заинтересована в участии. Национальная экспозиция в 2020 году на этой выставке будет представлена впервые, ее готовят Министерство спорта и туризма, туристические организации. "У нас есть серьезные достижения и высокие оценки, в частности по агротуризму, медицинскому туризму. Наша задача в том, чтобы презентовать Беларусь как туристическое направление, представить наши возможности перед участниками выставки, а это более 180 стран", - отметил председатель БелТПП.

Еще одна заметная отраслевая выставка - Inventions Geneva. Международная выставка изобретений проходит в Швейцарии - стране, которая занимает первое место по патентам в сфере интеллектуальной собственности и искусственного интеллекта, - и проводится под патронажем Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС). Здесь главным организатором национальной экспозиции выступает Государственный комитет по науке и технологиям. "Мы участвуем в Inventions Geneva не случайно: у нас есть серьезные наработки. И если в универсальных выставках мы представляем продукцию Made in Belarus, то здесь презентуем Беларусь интеллектуальную, - добавил Владимир Улахович.

Беларусь в 2020 году будет представлена и на международной строительной выставке UK Construction Week в Бирмингеме (Великобритания). Белорусские предприятия деревообработки получили эксклюзивное приглашение от организатора быть в следующем году одной из привилегированных стран-партнеров на этой выставке. Британский рынок новый для белорусской деревообработки, и есть значимые возможности для продвижения продукции.

Национальная экспозиция впервые будет представлена на PLMA World of Private Label в Амстердаме (Нидерланды). В этом мероприятии планируется обеспечить широкое участие небольших белорусских предприятий негосударственной формы собственности.

Азия и Африка

Международная выставка продуктов питания, гостиничного бизнеса и сельского хозяйства Food & Hotel Asia в Сингапуре одна из крупнейших в мире. Представители около 100 стран встречаются на этом форуме, чтобы продвигать широкую линейку продукции. "Прежде всего для нас интересен рынок стран АСЕАН, потому что это фактически интегрированное пространство. Например, Сингапур снял сборы и таможенные пошлины в рамках этого большого и быстро развивающегося рынка", - отметил председатель БелТПП.

Кроме того, национальная экспозиция Беларуси будет представлена на двух выставках в Китае: на III Китайской международной выставке импорта в Шанхае и на Международной ярмарке Западного Китая в Чэнду. "Не так часто на выставках сразу получаются контракты. Необходимо время, чтобы партнеры поняли друг друга, оценили, подготовились, все подсчитали. В этом году на выставке импорта у нас сработал эффект повторного участия: она принесла контракты на поставки белорусской продукции более чем на $170 млн, - обратил внимание Владимир Улахович. - Что касается выставки в Чэнду, в прошлый раз ее посетили около 500 млн гостей. У нас есть возможность использовать эту площадку, чтобы продвигать нашу продукцию. Китай сегодня открывает свой рынок, импортирует в том числе продукты питания в огромных объемах. Поэтому для нас это очень перспективный и важный рынок".

Беларусь будет презентована и на выставке Zimbabwe International Trade Fair в Булавайо (Зимбабве). В прошлый раз в этой выставке принимали участие более 10 африканских стран, которые обладают хорошим потенциалом и ресурсами, в том числе Замбия, Мозамбик, Малави, Ботсвана, Намибия. "Это очень интересное направление, которое тоже находится в поле нашего зрения. Кроме того, мы получили приглашение от президента Зимбабве поучаствовать на уровне национальной экспозиции", - подчеркнул председатель БелТПП.

В плане национальных экспозиций нет России и других стран СНГ, нет Латинской Америки. Но это не значит, что на выставках в этих регионах в 2020 году не будет представлена белорусская продукция. Белорусская торгово-промышленная палата формирует также более широкий план выставок, он будет готов в течение двух недель. Предполагается, что в него войдут порядка 45 форумов. Белорусские товары будут презентованы в том числе и в Казани, Владивостоке, Екатеринбурге, Ташкенте, Гаване.

Эффект от участия в выставках

Выставочно-ярмарочную деятельность в иностранных государствах с мая 2018 года координирует Белорусская торгово-промышленная палата. "Когда нас наделили статусом национального координатора, мы, конечно же, задались вопросом, насколько эффективны выставки. Иногда складывается впечатление, что есть сегодня цифровая среда, виртуальное пространство, где можно найти любую продукцию, техническое описание, можно поговорить с партнером по Skype. Но в конечном итоге выставочная индустрия в мире продолжает развиваться и расширяться. И ничто не может заменить живого участия представителей предприятий, заинтересованных организаций в выставках", - уверен Владимир Улахович.

Эффективность выставок подтверждается и международной статистикой. Они обладают как краткосрочным, так и долгосрочным эффектом. "Можно представить продукцию, найти партнеров, предварительно договориться о повестке переговоров. Это имиджевый эффект. Но надо понимать, что контракты редко подписываются с лету, они требуют дополнительной, более основательной проработки. Вот недавний пример. Мы очень успешно провели выставку Made in Belarus в Ташкенте. Наше предприятие в области сельхозмашиностроения встретилось там с партнером, и после 6-8 месяцев обсуждений они вышли на серьезные поставки. Мы на выставках часто открываем возможности, которые дают через определенное время хороший результат", - рассказал председатель БелТПП.

Указ о поддержке экспорта

Не так давно был подписан указ №412, согласно которому государство будет компенсировать экспортерам до 50% расходов на зарубежные выставки и сертификацию. Это важный инструмент, который открывает возможности для поддержки предприятий всех форм собственности. "Мы сейчас совместно с Министерством иностранных дел и другими органами отрабатываем формулу, чтобы предприятиям было понятно, как получить эту поддержку. В ближайшее время мы обсудим эти вопросы с широким кругом производителей. Такой инструмент поддержки существует и в других странах. Думаю, мы тоже получим хорошие результаты", - сказал Владимир Улахович.

Указ будет способствовать в том числе участию организаций в отраслевых узконаправленных выставках, где можно найти партнеров в узкой области и вести диалог на технологическом уровне. По мнению председателя БелТПП, важно поддержать предприятия на этом треке взаимодействия.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-

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