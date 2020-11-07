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07 ноября 2020, 09:37

От идеи до воплощения: Белорусская АЭС в Островце - в фотографиях БЕЛТА

Фото из архива
Фото из архива
Новости темы "Строительство АЭС в Беларуси"
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Строительство АЭС укрепит экономический суверенитет Беларуси - Головченко

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Строительство атомной электростанции - важнейший для энергетической отрасли Беларуси проект.

На площадке работают около 150 человек, в основном сотрудники РУП "Белэнергострой". Ведется строительство нескольких сооружений, 2011 год
На площадке работают около 150 человек, в основном сотрудники РУП "Белэнергострой". Ведется строительство нескольких сооружений, 2011 год

Возведение собственной АЭС для страны означает возможность производить более дешевую по сравнению с другими видами генерации энергию, сократить импорт нефти и газа и в целом сделать энергетическую отрасль более независимой и безопасной, а национальную экономику - в большей степени конкурентоспособной.

Яркие и важные моменты строительства БелАЭС - в фотографиях БЕЛТА.-0-

Островецкая площадка подготовлена к непосредственному строительству АЭС, 2011 год
Островецкая площадка подготовлена к непосредственному строительству АЭС, 2011 год

Компьютерный тренажер для подготовки кадров для АЭС запущен в НАН Беларуси, 2012 год
Компьютерный тренажер для подготовки кадров для АЭС запущен в НАН Беларуси, 2012 год

Беларусь и Россия подписали генеральный контракт на строительство АЭС, 2012 год
Беларусь и Россия подписали генеральный контракт на строительство АЭС, 2012 год

Церемония закладки капсулы с посланием будущим поколениям состоялась на площадке строительства белорусской АЭС, 2012 год
Церемония закладки капсулы с посланием будущим поколениям состоялась на площадке строительства белорусской АЭС, 2012 год

Макет АЭС, 2012 год
Макет АЭС, 2012 год

На ПАО "Энергомашспецсталь" идет производство заготовок деталей корпуса реактора для строящегося первого блока Белорусской АЭС, 2013 год
На ПАО "Энергомашспецсталь" идет производство заготовок деталей корпуса реактора для строящегося первого блока Белорусской АЭС, 2013 год

Макет застройки города энергетиков Белорусской АЭС, 2013 год
Макет застройки города энергетиков Белорусской АЭС, 2013 год

На строительной площадке первого энергоблока, 2013 год
На строительной площадке первого энергоблока, 2013 год

На строительстве БелАЭС выполнено 5% от общего объема работ, 2014 год
На строительстве БелАЭС выполнено 5% от общего объема работ, 2014 год

Строительство БелАЭС, 2014 год
Строительство БелАЭС, 2014 год

макет БелАЭС, 2014 год
макет БелАЭС, 2014 год

Строительство БелАЭС, 2014 год
Строительство БелАЭС, 2014 год

Изготовление устройства локализации расплава для Белорусской АЭС на Волгодонском филиале ЗАО "АЭМ-технологии", 2014 год
Изготовление устройства локализации расплава для Белорусской АЭС на Волгодонском филиале ЗАО "АЭМ-технологии", 2014 год

В производственном цеху Волгодонского филиала ЗАО "АЭМ-технологии" идет изготовление оборудования для БелАЭС, 2014 год
В производственном цеху Волгодонского филиала ЗАО "АЭМ-технологии" идет изготовление оборудования для БелАЭС, 2014 год

В производственном цеху Волгодонского филиала ЗАО "АЭМ-технологии" идет изготовление оборудования для БелАЭС, 2014 год
В производственном цеху Волгодонского филиала ЗАО "АЭМ-технологии" идет изготовление оборудования для БелАЭС, 2014 год

В производственном цеху Волгодонского филиала ЗАО "АЭМ-технологии" идет изготовление оборудования для БелАЭС, 2014 год
В производственном цеху Волгодонского филиала ЗАО "АЭМ-технологии" идет изготовление оборудования для БелАЭС, 2014 год

Во время открытия Всебелорусской молодежной стройки на площадке БелАЭС, 2014 год
Во время открытия Всебелорусской молодежной стройки на площадке БелАЭС, 2014 год

Во время открытия Всебелорусской молодежной стройки на площадке БелАЭС, 2014 год
Во время открытия Всебелорусской молодежной стройки на площадке БелАЭС, 2014 год

На Белорусской АЭС, 2017 год
На Белорусской АЭС, 2017 год

Третий трудовой семестр идет на Всебелорусской молодежной стройке, 2018 год
Третий трудовой семестр идет на Всебелорусской молодежной стройке, 2018 год

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