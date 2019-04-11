От интеграции до нефтегазовой сферы - на совещании у Лукашенко обсудили сотрудничество с Россией

11 апреля, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Взаимоотношения Беларуси с Россией, в том числе существующие проблемные вопросы, по которым стороны ведут переговоры, рассматривались на совещании Президента Беларуси Александра Лукашенко с экономическим блоком правительства. Об этом по итогам мероприятия рассказал журналистам вице-премьер Игорь Петришенко, передает корреспондент БЕЛТА.

В числе поднятых вопросов была интеграционная тематика и работа соответствующей двусторонней группы, ограничения российской стороны в отношении поставок белорусских продовольственных товаров, тема налогового маневра и переговоров о цене на газ с 2020 года. Поднимался и вопрос регламентного ремонтного обслуживания нефтепровода, по которому через Беларусь осуществляются поставки российской нефти.

"Главе государства было доложено о ряде моментов, которые связаны с транспортировкой нефти по территории Беларуси. Действующий нефтепровод, который проходит по территории Беларуси, функционирует, но нуждается в дополнительном регламентном обслуживании, потому что эксплуатируется длительное время. Были определенные выводы наших инженеров и технических сотрудников, что этот нефтепровод необходимо было закрыть на регламентные ремонтные работы еще полтора года назад", - отметил вице-премьер.

Он пояснил, что тогда было принято решение не подводить партнеров, а предпринимать меры в процессе функционирования нефтепровода, чтобы не закрывать определенные участки. "Сейчас в связи с подходами, связанными с экологией, элементами зеленой экономики, мы видим, что есть моменты, которые мы не можем реализовать и обеспечить техническое обслуживание этого нефтепровода без определенных участков, чтобы либо ограничить, либо перекрыть (транспортировку по ним. - Прим. БЕЛТА). Наши специалисты, инженеры работают над этим. Эта тема тоже была в поле зрения", - добавил Игорь Петришенко.

Отвечая на уточняющий вопрос, сколько времени может понадобиться на необходимые ремонтные работы, вице-премьер сказал, что соответствующие выводы должны сделать инженеры и технические работники, которые занимаются эксплуатацией трубопровода. "В зависимости от того, какие элементы, узлы, агрегаты необходимо обслужить, - отметил он. - Специалисты должны провести активные консультации для того, чтобы нефтепровод функционировал не в ущерб природе нашей страны и все законтрактованные поставки были осуществлены", - подчеркнул он.

Также на совещании обсуждалась проблематика по взаимодействию в сфере энергетики. "Глава государства поинтересовался, как ведется переговорный процесс по реализации договоренностей, которые были достигнуты президентами двух стран по согласованию цен на газ. В текущем году цены определены, и мы должны войти в 2020 год с соответствующими договоренностями по ценовым параметрам. Группы работают по линии министерств энергетики, и они должны в соответствии с решениями, принятыми в рамках группы высокого уровня, подготовить предложения до 30 апреля", - сказал Игорь Петришенко.

По его словам, затрагивался также вопрос, связанный с реализацией некоторых аспектов налогового маневра.

Кроме того, в центре внимания была тематика поставок в Россию продукции продовольственной группы, в том числе плодоовощной, и тех ограничений, которые вводятся в этом плане российской стороной. "Имеется вопрос функционирования без барьеров и ограничений единой таможенной территории, которая работает в рамках Евразийского экономического союза, - отметил вице-премьер. - Мы наблюдаем определенные ограничения. Эта тема тоже была в повестке дня ввиду того, что этот вопрос рассматривается как на двусторонней площадке, так и в рамках ЕАЭС".

Игорь Петришенко напомнил о ситуации с поставками говядины на кости. Несмотря на законтрактованные объемы и наличие соответствующей позиции в балансах поставок, со стороны России вводятся ограничения. При этом ведется речь о поставках данного вида продукции из других стран, не входящих в ЕАЭС.

Вице-премьер выразил надежду, что соответствующие вопросы, связанные со снятием барьеров и ограничений по поставкам продовольственной продукции, найдут свое решение.

В целом Игорь Петришенко подчеркнул, что взаимоотношения Беларуси со своим стратегическим союзником и главным экономическим партнером всегда находятся в повестке дня правительства. Главе государства было доложено о том, как ведется работа в рамках белорусско-российской группы по подготовке предложений по дальнейшему развитию интеграции: "Еще раз было акцентировано внимание, что договор о создании Союзного государства является актуальным. Речь ведется о том, чтобы предпринять дополнительные усилия, реализовать в полной мере положения программы".

"Мы все эти актуальные темы обсудили. Получили ряд поручений главы государства, как нам отрабатывать в рамках интеграционных площадок. В этом аспекте мы будем продолжать работать для того, чтобы экономические интересы нашей страны во всех интеграционных форматах были услышаны, восприняты. Тем более, мы всегда говорили, что являемся ярыми приверженцами интеграционных процессов, поскольку у нас другого выхода нет - мы страна с открытой экономикой. Все это важно для функционирования наших предприятий и бизнеса", - резюмировал Игорь Петришенко.-0-