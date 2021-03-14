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14 марта 2021, 20:07

От льготных условий до промкластеров: как будут развивать отстающие регионы

Фото из архива
Фото из архива

14 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Льготные условия для бизнеса, поддержка отстающих территорий, создание промышленных кластеров - основные направления развития регионов Беларуси. Подробнее об этом в эфире телеканала СТВ рассказал помощник Президента по вопросам развития финансово-кредитной системы Валерий Бельский, сообщает БЕЛТА.

"Предполагаются точечные меры поддержки отстающих регионов. Буквально накануне Совмин определил список регионов, которые будут рассматриваться в индивидуальном порядке для развития производственной базы и создания рабочих мест", - сказал Валерий Бельский.

Второе направление, по его словам, - это создание производственных кластеров, над чем сейчас плотно работает Министерство экономики, и уже имеются примеры таких кластеров. "Суть заключается в том, чтобы включить в технологические, производственные, экономические цепочки крупных, лидирующих предприятий небольшие предприятия, которые созданы в регионах, чтобы загрузить их производством комплектующих, упаковкой", - рассказал Валерий Бельский.

Точечная поддержка будет заключаться и в создании льготных условий для реализации любых форм бизнеса, которые будут способствовать созданию новых рабочих мест, повышению доходов в местные бюджеты и т.д. По сути, будет продолжена уже наработанная практика стимулирования предпринимательской активности в малых населенных пунктах.

К слову, особое внимание будет уделяться городам с численностью населения 80 тыс. - это "новые опорные точки, которые, как локомотив, могут подтянуть за собой других", заключил Валерий Бельский.-0-

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