От мечты к результату: 2 месяца стратегии развития женского бизнеса от профессионалов!

Научиться строить свой бизнес - сегодня реальность. 1 ноября 2019 года начат прием заявок для участия в информационно-образовательных встречах "Стратегическое развитие женского бизнеса". Обучение с 16 января по 21 марта 2020 года проведут преподаватели одного из ведущих учреждений образования Беларуси - Бизнес-школы ИПМ. Белинвестбанк выступит генеральным партнером образовательного проекта, который распространится по всей Беларуси. Таким образом кредитно-финансовый институт выводит поддержку женского предпринимательства на качественно новый уровень.

Образовательный проект будет состоять из нескольких модулей, посвященных стратегическому планированию, маркетингу, управлению продажами, личному бренду руководителя, финансовому менеджменту и многому другому.

"Сегодня учиться бизнесу жизненно необходимо. Без этого не получится грамотно выстроить дело, получать прибыль и развиваться внутри существующего бизнеса, а также увеличивать его масштаб, - считает начальник Центра поддержки и развития женского предпринимательства ОАО "Белинвестбанк" Виктория Байран. - Мы решили запустить этот образовательный проект, чтобы женщины-предприниматели, руководители и топ-менеджеры субъектов женского предпринимательства смогли повысить свой профессиональный уровень с учетом постоянной модификации бизнес-процессов, найти ответы на злободневные вопросы и наладить новые деловые связи. Участие в образовательных встречах, выполнение заданий, основанных на реальных примерах собственной компании, позволят участницам провести общую оценку бизнеса, выявить его слабые и сильные стороны, получить апробированные решения, технологии и инструменты управления проектами, а также повысить личную эффективность".

Спикерами проекта станут преподаватели Бизнес-школы ИПМ, которая имеет международную аккредитацию IQA. Бизнес-школа более 25 лет успешно работает на отечественном рынке, а также имеет партнерские отношения с ведущими европейскими учебными заведениями. Благодаря этому участницы проекта смогут познакомиться с уникальным сочетанием международных методологий бизнес-образования и белорусского опыта ведения бизнеса. Обучение соответствует стандарту GMP.

К участию в информационно-образовательных встречах приглашаются:

- женщины-ИП;

- руководители организаций, относящихся к субъектам женского предпринимательства*;

- топ-менеджеры и руководители ключевых подразделений организаций, относящихся к субъектам женского предпринимательства (от одной организации - один участник).

Заявку на участие в информационно-образовательных встречах могут подавать как действующие клиенты Белинвестбанка, так и потенциальные.

Как подать заявку?

Претендентам необходимо зарегистрироваться на сайте банка или Бизнес-школы ИПМ.

Анкеты принимаются до 1 декабря 2019 года включительно.

Период конкурсного отбора - с 2 по 13 декабря 2019 года.

Обучение будет проходить раз в неделю с 16 января по 21 марта 2020 года как в Минске, так и во всех областных центрах страны.

Руководитель с "живыми" знаниями всегда на шаг впереди в бизнесе!

Центр поддержки и развития женского предпринимательства ОАО "Белинвестбанк" создан в июне 2019 года. Основная задача Центра - стимулирование и поддержка женского предпринимательства, содействие в получении финансовых и технических ресурсов, информационных, методологических и консультационных услуг по организации и ведению бизнеса. Более подробную информацию о деятельности Центра можно найти в официальной группе социальных сетей Facebook и Instagram .

* Субъекты женского предпринимательства - женщины, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей; клиенты МСБ, у которых более 50% уставного фонда находится в собственности юридического (-их) лица (лиц) частной формы собственности, и руководителем которого является женщина и (или) доля участия женщин (-ы) в уставном фонде которого (-ых) в совокупности составляет более 25%.

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